Народные приметы на 29 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 29 ноября называют Матвеев день. На Руси в это число готовились к грядущим холодам и ходили в гости, чтобы обсудить последние новости.
Православные верующие 29 ноября вспоминают одного из двенадцати апостолов и автора первого канонического Евангелия — Левия Матфея. Согласно писаниям, он родился в галилейском городе Капернауме в достаточно состоятельной семье. До встречи с Иисусом он был мытарем и занимался сбором пошлин, налогов и податей с населения. Однако, услышав голос Мессии, Левий раздал все состояние и последовал призыву.
Приметы погоды 29 ноября
На Руси верили, если 29 ноября на небе не будет облаков, в скором времени наступит похолодание. О том, каким еще приметам стоит доверять, читайте ниже.
- Облака в это число плывут низко — к морозам.
- Днем будет стоять теплая погода — вся зима будет сырая и теплая.
- В ночь на 29 ноября бледная луна — погода в ближайшие дни будет плохая.
- Днем ударят сильные морозы — вся зима будет холодная.
- В Матвеев день будет дуть сильный ветер — вплоть до Николы зимнего (19 декабря) быть вьюгам и метелям.
Что можно делать 29 ноября
29 ноября, чтобы найти решение для актуальных проблем, обязательно нужно встретиться с близкими людьми и обсудить последние новости. Что еще, согласно поверьям, можно делать в этот день?
- В этот день нужно думать только о хорошем, тогда и в жизни все будет складываться ладно. Правда, чрезмерный позитив может быть токсичным.
- Считается, что в это число нужно посетить церковь и помолиться святому Матфею о финансовом благополучии.
- Предки верили, что 29 ноября стоит подвести итоги прошедшего года и обсудить планы на новый.
Что запрещено делать 29 ноября
29 ноября категорически запрещено надевать красную одежду и долго смотреться в зеркало, иначе в отношениях с любимым человеком могут возникнуть проблемы. О том, как с ними справиться, рассказал эксперт. От чего еще стоит отказаться в этот день?
- Чтобы избежать ссор, не стоит разговаривать с кем-либо через порог.
- Не стоит в это число покупать новую одежду, в противном случае можно навлечь финансовые проблемы. Попасть в денежное фиаско можно и из-за вредных советов.
- В Матвеев день нельзя пить алкоголь, так как в это время идет Рождественский пост. К тому же доказано, что употребление спиртного связано с ранней смертностью.