Вильфанд: несмотря на теплую погоду, более 90% выпавшего снега сохранится

Теплая погода прогнозируется в Приволжском федеральном округе, ночные значения в течение недели на севере там составят минус 2−7 градусов, дневные — от минус 4 до плюс 1. «На юге округа примерно такие же температуры: минус 9 ночью и от минус 2 до плюс 3 днем. Если выпадают осадки, то в виде мокрого снега, налипание происходит. А вот в Свердловской области ночные температуры минус 6−11, дневные от 0 до минус 5 градусов и даже до плюс 1», — сообщил метеоролог.