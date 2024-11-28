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Вильфанд: несмотря на теплую погоду, более 90% выпавшего снега сохранится

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Из-за положительной температуры воздуха, превышающей климатическую норму, снег на территории России не растает, более 90% выпавшего снега сохранится. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«Аномалии высокие, в некоторых регионах температура доходит до нулевой отметки. Необычно высокая температура в зимнем режиме, но снег не тает», — сказал Вильфанд, отвечая на вопрос, не растает ли снег из-за температуры, превышающей норму в ряде регионов РФ.

Теплая погода прогнозируется в Приволжском федеральном округе, ночные значения в течение недели на севере там составят минус 2−7 градусов, дневные — от минус 4 до плюс 1. «На юге округа примерно такие же температуры: минус 9 ночью и от минус 2 до плюс 3 днем. Если выпадают осадки, то в виде мокрого снега, налипание происходит. А вот в Свердловской области ночные температуры минус 6−11, дневные от 0 до минус 5 градусов и даже до плюс 1», — сообщил метеоролог.

Он уточнил, что снег начинает таять, если среднесуточная температура выше 0. По его словам, снегом по-прежнему покрыто более 90% страны. «Его нет только на юге Центрального федерального округа и на юго-западе Приволжского федерального округа. А в Южном и Северо-Кавказском округах в горах он местами лежит. В Ростовской области совсем небольшой покров — 2 см», — отметил он.

Ранее Вильфанд сообщал о температуре, превышающей климатическую норму в Якутии на 16−20 градусов и на 8−20 градусов в разных регионах Урала.