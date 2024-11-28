Вильфанд прогнозирует в Сибири понижение температур к выходным

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Восточно-Сибирский антициклон начал оказывать влияние на погоду в Сибирском федеральном округе, температура в регионе может опуститься на 1−2 градуса ниже нормы. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На азиатской части страны начинает формироваться восточно-сибирский антициклон, он проявляется именно на юге Западной Сибири: в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях. Его развитие обычно сопровождается морозами. Сейчас очаги холодных температур, когда температура близка к норме или ниже нормы на 1−2 градуса, находятся в районе Западной Сибири», — сообщил он.
По данным Гидрометцентра России, в выходные температура в Иркутской области ночью может доходить до минус 20 градусов, днем — до минус 15.
Метеоролог уточнил, что в Новосибирской области в ближайшие дни ночная температура может понизиться до минус 12−17 градусов, дневная — до минус 4−9 градусов.
Вильфанд пояснил, что из-за антициклона возможно повышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе, проявляется инверсия. «Условия, когда перемещение молекул воздуха на поверхности земли нарушается, все результаты антропогенной деятельности остаются в нижних слоях атмосферы, и тогда в тех регионах, где мощно развита промышленность, существенно повышается допустимая концентрация загрязняющих веществ в воздухе, небо становится темным», — добавил он.