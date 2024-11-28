Вильфанд прогнозирует в Сибири понижение температур к выходным

«На азиатской части страны начинает формироваться восточно-сибирский антициклон, он проявляется именно на юге Западной Сибири: в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях. Его развитие обычно сопровождается морозами. Сейчас очаги холодных температур, когда температура близка к норме или ниже нормы на 1−2 градуса, находятся в районе Западной Сибири», — сообщил он.