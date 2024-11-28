В Бурятии из-за снегопада возник транспортный коллапс

УЛАН-УДЭ, 28 ноября. /ТАСС/. Аномально теплая для ноября погода и обильные снегопады привели к транспортному коллапсу на дорогах в Улан-Удэ, в центральных и южных районах Бурятии. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков призвал автомобилистов без особой надобности не пользоваться личным транспортом.
«Ситуация крайне напряженная, такая погода в ноябре — аномалия. Снегопад, возможно, сменится дождем. На дорогах очень скользко. Коммунальные службы работают круглосуточно, но при такой аномальной погоде невозможно убрать снег и подсыпать все улицы города одновременно, подсыпка быстро закатывается», — написал Шутенков в своем Telegram-канале.
На улицах Улан-Удэ из-за сложных условий растет количество ДТП. Маршрутные автобусы из-за скользкой дороги буксуют на месте. Пассажирам приходится выходить и толкать транспорт. Многие люди высаживаются и идут до работы и мест учебы пешком. Мэр отметил, что снег, вероятно, будет идти до конца недели. «Мобилизованы все силы и службы для борьбы с непогодой, привлекаем дополнительную технику», — сообщил Шутенков.
Чтобы снизить трафик, родителям школьников в Улан-Удэ в мэрии рекомендовали самим определять необходимость посещения занятий. Дети, проживающие далеко от образовательных учреждений, могут пропустить уроки, пояснили в городском комитете образования. Студенты Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления перешли на дистанционный формат обучения.
Трассы за городом.
Похожая обстановка на федеральных трассах на территории Бурятии. Закрыто или частично закрыто движение на горных перевалах Мандрик, Пыхта. В Мухоршибирском и Тарбагатайском районах введено ограничение для большегрузных автомобилей. На сложных участках дежурят экипажи Госавтоинспекции. Для расчистки проезжей части задействована специальная техника.
На региональных дорогах Бурятии работают 104 единицы спецтехники. «В большей части республики со вчерашнего дня продолжается снегопад. Техника в усиленном режиме устраняет последствия. Задействованы комбинированные дорожные машины, грейдеры, самосвалы, тракторы и погрузчики», — сообщили в «Бурятрегионавтодоре».
Как пояснили в Бурятском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, установившуюся погоду определяет серия так называемых ныряющих циклонов: на территории центральных и южных районов республики метели, снегопады, температура ночью — до минус 15 градусов, по побережью Байкала — до минус 6. Днем воздух местами прогревается до ноля градусов. 28 ноября прогнозируется дождь, что, по мнению автомобилистов, однозначно усугубит ситуацию.
«Стабилизация погоды ожидается в конце недели. С 1 декабря в поле повышенного давления установится морозная погода, преимущественно без осадков. Температурный фон значительно понизится ночью до минус 27 градусов, по северу и юго-западу — до минус 38 градусов», — добавили в Бурятском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.