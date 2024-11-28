В Бурятии из-за снегопада возник транспортный коллапс

На улицах Улан-Удэ из-за сложных условий растет количество ДТП. Маршрутные автобусы из-за скользкой дороги буксуют на месте. Пассажирам приходится выходить и толкать транспорт. Многие люди высаживаются и идут до работы и мест учебы пешком. Мэр отметил, что снег, вероятно, будет идти до конца недели. «Мобилизованы все силы и службы для борьбы с непогодой, привлекаем дополнительную технику», — сообщил Шутенков.