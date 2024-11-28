В трех округах РФ прогнозируют сильные осадки

«28 ноября к северу и югу от центра европейской части России сложная погода. В Ленинградской и Новгородской областях прогнозируются осадки во всех видах: дождь, мокрый снег, а также гололед. В Архангельской области ожидаются снег и гололед, на западе Вологодской области тоже гололед, в Ненецком автономном округе — метель, ветер до 28 м/с», — сказал Вильфанд.