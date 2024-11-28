В трех округах РФ прогнозируют сильные осадки

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Мокрый снег, дождь, гололед прогнозируются в четверг в Северо-Западном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«28 ноября к северу и югу от центра европейской части России сложная погода. В Ленинградской и Новгородской областях прогнозируются осадки во всех видах: дождь, мокрый снег, а также гололед. В Архангельской области ожидаются снег и гололед, на западе Вологодской области тоже гололед, в Ненецком автономном округе — метель, ветер до 28 м/с», — сказал Вильфанд.
По его словам, в четверг на юге Краснодарского края пройдет сильный дождь со снегом, а в предгорных районах и горах ожидается сильный снег. Повсеместно в Южном федеральном округе в четверг прогнозируются гололедные-изморозевые отложения, гололед, налипание мокрого снега.
«И такая же сложная ситуация на большей части Северо-Кавказского округа. В Северной Осетии, в Ингушетии, в Чеченской Республике, в Дагестане очень сильные осадки, сильное налипание мокрого снега, но с пятницы начнется постепенное улучшение», — добавил Вильфанд.