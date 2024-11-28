Столицу недружественной России страны засыпало небывалым снегом: есть погибшие

Четыре человека погибли, авиарейсы отменены из-за сильного снегопада в Сеуле. На столицу Южной Кореи обрушился один из самых сильных снегопадов за последнее столетие, из-за опасных условий на транспорте возникли проблемы.
В четверг Южная Корея второй день страдала из-за обильных снегопадов, в результате чего были отменены десятки авиарейсов, приостановлено паромное сообщение и по меньшей мере четыре человека погибли в результате суровой зимы, хотя погодные условия показали признаки улучшения, передает Reuters.
Как сообщило информационное агентство Yonhap со ссылкой на городские данные, снегопад, выпавший в четверг, стал третьим по интенсивности в столице Сеуле с 1907 года. Предыдущий день побил все рекорды снегопадов за ноябрь.
К 8 утра четверга в некоторых районах Сеула уже выпало более 40 сантиметров снега, что привело к отмене более 140 авиарейсов, хотя к 10 утра метеорологи отменили предупреждения о сильном снегопаде в столичном регионе.
По сообщениям СМИ, один человек погиб и двое получили ранения на поле для гольфа после того, как поздно вечером в среду рухнула сетка, заваленная снегом, а еще один человек погиб в результате аналогичного обрушения защитного тента на автостоянке.
Согласно сообщениям, в результате дорожно-транспортных происшествий на шоссе к востоку от столицы погибли по меньшей мере еще двое. Полиция сообщила, что 11 человек получили ранения в среду вечером в результате столкновения 53 автомобилей на шоссе в центральном городе Вонджу в провинции Канвондо.
Больше всего пострадал главный аэропорт Сеула, Инчхон, где пассажиры столкнулись с задержками в среднем на два часа, в то время как 14% рейсов были задержаны и 15% отменены в четверг, показал сайт отслеживания рейсов Flightradar24.
Власти заявили, что к четвергу было отменено около 142 авиарейсов и приостановлено движение 99 паромов по 76 маршрутам, а СМИ сообщили, что поезда также были задержаны.
Школы в провинции Кенги, прилегающей к Сеулу, получили разрешение на закрытие в четверг, если потребуется, сообщили власти провинции.
Необычно сильный снегопад в ноябре был вызван более высокой, чем обычно, температурой морской воды к западу от Корейского полуострова, которая затем столкнулась с потоками холодного воздуха, отмечает Reuters.
В период со вторника по среду в некоторых районах соседней Корейской Народно-Демократической Республики выпало более 10 см снега, сообщило государственное центральное телевидение Кореи.