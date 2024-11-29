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Народные приметы на 30 ноября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 30 ноября называют Григорий Зимоуказатель. На Руси в этот день «закатывали зиму», кувыркаясь по свежему снегу. Предки верили, чем дальше получится укатиться, тем холоднее будет зима и удачнее следующий год.

Кристина Корчанова
Автор Погода Mail
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Источник: Екатерина Романова

Православные верующие 30 ноября вспоминают святителя Григория Чудотворца. Согласно писаниям, в юности ​​он был язычником, однако уже в подростковом возрасте принял христианство и начал служить Господу. Немного позднее, став епископом Неокесарии, святой обратил в веру многих людей и прославился в народе благодаря своему дару исцеления.

Приметы погоды 30 ноября

На Руси верили, если 30 ноября стоит хорошая погода, зима будет мягкая и снежная. О том, каким еще приметам стоит доверять, читайте ниже.

  • 30 ноября стоит плохая погода и выпадают обильные осадки — зима будет суровая.
  • Днем на небе не будет облаков — вся зима будет солнечная.
  • Температура в течение дня не изменится — в ближайшее время погода будет идентичная.
  • 30 ноября на реке потемнеет лед — в следующем году будет хороший урожай.
  • В ночь на это число на небе не будет виден месяц — в скором времени ударят сильные морозы.

Что можно делать 30 ноября

30 ноября, чтобы наладились отношения в семье, обязательно нужно провести день с близкими людьми. Что еще, согласно поверьям, можно делать 30 ноября?

  • В этот день нужно выйти на улицу и слепить снеговика. Считается, что это принесет удачу и благополучие.
  • В Григорий Зимоуказатель стоит расквитаться со всеми долгами и выполнить обещанное, чтобы следующий год стал успешным.
  • Предки верили, что в ночь на 30 ноября снятся вещие сны. После пробуждения обязательно вспомните, что вам приснилось и посмотрите, как можно истолковать популярные образы согласно Фрейду.
  • Можно в это число посетить русскую баню, чтобы укрепить здоровье перед грядущими морозами. Доказано, что парение уменьшает воспалительные процессы в легочной ткани.

Что запрещено делать 30 ноября

30 ноября категорически запрещено ходить грязным с нерасчесанными волосами и в испачканной одежде. Так можно привлечь в жизнь серьезные проблемы. От чего еще стоит отказаться в этот день?

  • Чтобы жизнь складывалась удачно, не стоит в этот день нарушать данные обещания.
  • Не стоит в это число мерить чужие кольца. Предки верили, что так можно навлечь неприятности и болезни.
  • В Григорий Зимоуказатель нельзя есть мясо и пить алкоголь, так как в это время идет Рождественский пост. К тому же доказано, что употребление спиртного связано с ранней смертностью.
  • Не рекомендуется 30 ноября ссориться с близкими людьми, иначе конфликт затянется надолго.
  • Чтобы избежать неприятностей в пути, не отправляйтесь в длительные поездки. Лучше перенесите путешествие и заранее ознакомьтесь с тематическим дайджестом, где разобраны самые популярные вопросы.