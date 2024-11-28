В Южной Корее пять человек погибли из-за последствий снегопада

В городе Йонъин на 60-летнего мужчину, когда он чистил придомовую территорию, под тяжестью снега упало дерево. 27 ноября на поле для гольфа в городе Пхёнтхэк на мужчину, который занимался уборкой снега, упала железная сетка. В уезде Янпхён в одном из домохозяйств из-за снега обвалился навес гаража, что привело к гибели человека. На заводе по производству автомобильных запчастей в городе Ансон произошел аналогичный случай: под тентом погиб мужчина старше 70 лет.