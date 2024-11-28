В Южной Корее пять человек погибли из-за последствий снегопада

В городе Йонъин на 60-летнего мужчину, когда он чистил придомовую территорию, под тяжестью снега упало дерево. 27 ноября на поле для гольфа в городе Пхёнтхэк на мужчину, который занимался уборкой снега, упала железная сетка. В уезде Янпхён в одном из домохозяйств из-за снега обвалился навес гаража, что привело к гибели человека. На заводе по производству автомобильных запчастей в городе Ансон произошел аналогичный случай: под тентом погиб мужчина старше 70 лет.
В результате гололеда в городе Хвасон пассажирский автобус сбил регулировщика, работавшего в организации, обслуживающей дорогу. Тот занимался своими прямыми обязанностями на месте происшествия. Все пять инцидентов произошли в столичной провинции Кёнгидо.
Кроме того, Yonhap сообщило об отмене запланированных на 28 ноября консультаций с Францией по линии министерств обороны из-за снегопада.
Консультации касались космической сферы и должны были стать первой встречей в рамках этого формата. В Сеуле пояснили, что авиарейс, которым должна была воспользоваться французская делегация, был отменен. Министерство обороны Республики Корея сообщило, что новые сроки для проведения встречи согласовываются.
Первый в этом году и рекордный для ноября снегопад зафиксирован в столице Республики Корея в среду. Эти осадки стали самыми интенсивными с начала наблюдений в 1907 году: глубина снега составила 16,5 см. В четверг рекорд был обновлен — уровень составил 28,6 см. Рекордный снегопад в Сеуле (вне зависимости от месяца) был зафиксирован 24 марта 1922 года — 31 см.
По состоянию на 06:00 по местному времени из-за погодных условий было отменено 111 авиарейсов в международном аэропорту Инчхон.