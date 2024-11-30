Народные приметы на 1 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день
Православные верующие 1 декабря вспоминают священномучеников Романа и Платона. Согласно писаниям, они жили в IV веке. Платон начал проповедовать с юных лет и за свою веру был схвачен и казнен по приказу императора Агриппина. Роман, будучи диаконом в городе Кесария (Израиль), однажды застал шедших на языческий праздник и пытался отговорить их от поклонения богам, за что был жестоко убит.
Приметы погоды 1 декабря
На Руси верили, какая погода 1 декабря, такая будет и всю зиму. О том, каким еще приметам стоит доверять, читайте ниже.
В ночь на 1 декабря в небе полная луна — ожидайте снегопад.
Днем будет хорошая погода — вся зима будет солнечная и мягкая.
1 декабря будет холодно — зима будет суровая и долгая.
В это число начнется метель — непогода продлится до Масленицы.
В ночь на 1 декабря на небе вокруг месяца появятся белые круги — ожидайте резкое похолодание.
Увидите в этот день насекомое — скоро наступит оттепель.
Что можно делать 1 декабря
1 декабря, чтобы укрепить здоровье на зиму, обязательно нужно сходить в церковь и помолиться. Что еще, согласно поверьям, можно делать в это число?
В этот день нужно помочь нуждающимся и обязательно подать милостыню. Считается, что за все добрые дела воздастся вдвойне.
Платон и Роман Зимоуказатели — отличный день для рукоделия. Предки верили, что совместный досуг сможет укрепить семейные отношения. Ранее ученые рассказали, что заниматься творчеством в «серебряном» возрасте — особенно важно. Поэтому хобби стоит разделить с родителями, бабушками и дедушками.
1 декабря незамужние девушки могут подойти к липе и попросить у нее скорейшей встречи с суженым. Главное, чтобы он не был аромантиком, ведь строить с такими людьми отношения не очень просто.
Предки верили, что в ночь на 1 декабря приснится важный сон, который расскажет о будущем. После пробуждения обязательно вспомните, что вам приснилось и посмотрите, как можно истолковать популярные образы согласно Фрейду.
Что запрещено делать 1 декабря
1 декабря категорически запрещено есть или пить из стеклянной посуды, иначе можно навлечь на семью финансовые проблемы. От чего еще стоит отказаться в этот день?
Чтобы из дома не ушли достаток и благополучие, не позволяйте гостям мыть грязную посуду. И уж тем более не доверяйте никому сковородки, ведь чистить их нужно уметь.
Не стоит в это число выбрасывать детские игрушки, так как вместе с ними исчезнет и счастье ребенка.
Нельзя есть мясо и пить алкоголь, так как в это время идет Рождественский пост. К тому же доказано, что употребление спиртного связано с ранней смертностью.
Не рекомендуется 1 декабря строить козни, иначе в жизни появятся неприятности.
Чтобы избежать выгорания, не нагружайте себя тяжелой работой.