Народные приметы на 1 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день нужно помочь нуждающимся и обязательно подать милостыню. Считается, что за все добрые дела воздастся вдвойне.

Платон и Роман Зимоуказатели — отличный день для рукоделия. Предки верили, что совместный досуг сможет укрепить семейные отношения. Ранее ученые рассказали, что заниматься творчеством в «серебряном» возрасте — особенно важно. Поэтому хобби стоит разделить с родителями, бабушками и дедушками.

1 декабря незамужние девушки могут подойти к липе и попросить у нее скорейшей встречи с суженым. Главное, чтобы он не был аромантиком, ведь строить с такими людьми отношения не очень просто.