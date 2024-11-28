25 лучших грунтов для рассады в 2024 году: секреты правильного выбора и использования

Прежде всего в грунте должен присутствовать торф. Это осадочная горная порода, которая формируется из не полностью разложенных растений при небольшом доступе кислорода. Существует три вида торфа: низинный, верховой и переходной. Первый из них слабокислый, второй — сильнокислый, а у третьего средняя кислотность. Чаще всего в смесях используют низинный торф, так как он подходит по кислотности, а еще по сыпучести (мелкодисперсный). Если нужна немного иная кислотность смеси, то исправить ее помогут другие компоненты. Торф нужен в субстрате как основа с необходимой рыхлостью, насыщаемостью воздухом и способностью задерживать воду, а также водорастворимые подкормки. При этом торф не отличается особой питательной ценностью, так как для этого в смесь добавляют удобрения.

Еще одним важным компонентом грунта считаются разрыхлители, так как торф постепенно слеживается, а для почвенной смеси важны вещества, поддерживающие воздухопроницаемость. К ним относятся перлит, вермикулит, песок, цеолит, мелкие керамзит и гравий. Еще разрыхлители не дают заиливаться частицам торфа при внесении подкормок.

Питательные вещества в грунт привносит органика. Она нужна долгорастущим культурам, таким как перцы, томаты и т. д. Важнее всего для почвосмеси гумус, в состав которого входят сложные органические соединения, именно они транспортируют и накапливают питательные вещества, удерживают влагу, доставляют в корни растений полезные элементы, положительно влияют на рост числа полезных микроорганизмов. Кроме гумуса, можно добавить в грунт биоактивную подкормку, золу, опилки лиственных пород.

Кроме органических, рассаде нужны и минеральные удобрения, которые содержат различные химические элементы для питания растений. Эти подкормки, кроме азота, калия и фосфора, могут содержать кальций, магний, кремний, витамины и микроэлементы, янтарную кислоту. При этом азотные минеральные удобрения часто не добавляют в грунт, так как растение может нарастить зеленую массу вместо плодов и сильно перерасти.

В состав субстрата домашнего приготовления может входить огородная земля, дерновая, листовая. Она содержит различные грибки и бактерии, необходимые для роста и развития растений.