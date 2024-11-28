25 лучших грунтов для рассады в 2024 году: секреты правильного выбора и использования

Качество почвосмеси играет ключевую роль в выращивании рассадных культур, ведь именно от нее зависит будущий урожай. Хороший грунт обеспечивает растения необходимыми питательными веществами, влагой и кислородом, что способствует здоровому росту и развитию. Выбор субстрата — важный этап в процессе выращивания растений. От этого зависит рост и развитие рассады, а также ее устойчивость к болезням и вредителям. В этом тексте мы рассмотрим основные критерии, которые следует учитывать при выборе почвосмеси для саженцев, и представим рейтинг 25 лучших грунтов для рассады в 2024 году.
Какой состав должен быть у хорошего грунта для рассады
Земля для рассады должна быть рыхлой, питательной и безвредной, а еще на ней не должно быть спрессованной корки. Рыхлость обеспечивает хорошую воздухопроницаемость и водоудерживающую способность, что позволяет саженцам получать достаточное количество влаги и кислорода. Безопасность грунта гарантирует отсутствие вредных веществ и патогенных микроорганизмов, которые могут вызвать заболевания растений. Далее представлен список основных ингредиентов грунта.
Прежде всего в грунте должен присутствовать торф. Это осадочная горная порода, которая формируется из не полностью разложенных растений при небольшом доступе кислорода. Существует три вида торфа: низинный, верховой и переходной. Первый из них слабокислый, второй — сильнокислый, а у третьего средняя кислотность. Чаще всего в смесях используют низинный торф, так как он подходит по кислотности, а еще по сыпучести (мелкодисперсный). Если нужна немного иная кислотность смеси, то исправить ее помогут другие компоненты. Торф нужен в субстрате как основа с необходимой рыхлостью, насыщаемостью воздухом и способностью задерживать воду, а также водорастворимые подкормки. При этом торф не отличается особой питательной ценностью, так как для этого в смесь добавляют удобрения.
Еще одним важным компонентом грунта считаются разрыхлители, так как торф постепенно слеживается, а для почвенной смеси важны вещества, поддерживающие воздухопроницаемость. К ним относятся перлит, вермикулит, песок, цеолит, мелкие керамзит и гравий. Еще разрыхлители не дают заиливаться частицам торфа при внесении подкормок.
Питательные вещества в грунт привносит органика. Она нужна долгорастущим культурам, таким как перцы, томаты
и т. д.Важнее всего для почвосмеси гумус, в состав которого входят сложные органические соединения, именно они транспортируют и накапливают питательные вещества, удерживают влагу, доставляют в корни растений полезные элементы, положительно влияют на рост числа полезных микроорганизмов. Кроме гумуса, можно добавить в грунт биоактивную подкормку, золу, опилки лиственных пород.
Кроме органических, рассаде нужны и минеральные удобрения, которые содержат различные химические элементы для питания растений. Эти подкормки, кроме азота, калия и фосфора, могут содержать кальций, магний, кремний, витамины и микроэлементы, янтарную кислоту. При этом азотные минеральные удобрения часто не добавляют в грунт, так как растение может нарастить зеленую массу вместо плодов и сильно перерасти.
В состав субстрата домашнего приготовления может входить огородная земля, дерновая, листовая. Она содержит различные грибки и бактерии, необходимые для роста и развития растений.
Кокосовый субстрат, изготовленный из внутреннего слоя кокоса, можно использовать как заменитель грунта на первых этапах выращивания рассады (до пикировки). Может быть в виде чипсов, торфа или волокна.
Рейтинг топ-5 готовых грунтов для перца
Кислотность у почвосмеси должна быть на уровне 6,0—6,6 pH. Перцам важен калий и фосфор, а еще азот для начала развития. В смесь можно добавить перегной или гумус в качестве органики, а также перлит, вермикулит, торф или кокосовое волокно как разрыхлитель.
1. Грунт для томатов и перцев от Veltorf
Этот почвенный субстрат не нужно обеззараживать. Использовать его можно как для рассады, так и для подкормки взрослых растений. Этот грунт подходит для стимуляции роста и питания. Он защищен от болезней, вредителей и сорняков.
Характеристики
|Рабочие ингредиенты
|Торф различной степени разложения, перлит, известняковая мука, комплексное удобрение PG Mix, аммиачная селитра, суперфосфат
|Питательные вещества
|Азот, фосфор, калий
|pH
|5,5—7,0
Плюсы и минусы
Плюсы:
Чистый.
Не содержит токсичных веществ.
Рыхлый.
Питательный.
Недорогой.
Минусы:
Пересушен.
Иногда после вскрытия могут образовываться земляные комки.
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2. Грунт для томатов, перцев и баклажанов «Малышок» от «Фаско»
Почвосмесь для пасленовых, в которой есть полный набор макро- и микроэлементов для правильного роста и развития саженцев. Еще его можно использовать как подкормку. В составе есть европейские неорганические подкормки.
Характеристики
|Рабочие ингредиенты
|Торф верховой и низинный, песок, доломитовая мука, комплексное минеральное удобрение с микроэлементами «Субстратдюнгер»
|Питательные вещества
|Азот, фосфор, калий
|pH
|6,0—7,0
Плюсы и минусы
Плюсы:
Однородный.
Сбалансированный состав.
Рыхлый.
Грунт обеспечивает хорошую всхожесть семян и здоровую рассаду.
Минусы:
В составе могут быть крупные включения.
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3. Грунт для томатов, перцев и баклажанов Keva Bioterra от ГК «ГЕРА»
Этот грунт не нужно разбавлять. Используется как для рассады, так и для взрослых пасленовых. Состав можно использовать как удобрение. Грунт не требует отдельной подготовки перед применением.
Характеристики
|Рабочие ингредиенты
|Смесь торфов различной степени разложения, биогумус, диатомит с кремнием, комплексное минеральное удобрение с серой, магнием, группа микроэлементов, песок речной термически обработанный, доломитовая мука
|Питательные вещества
|Азот, фосфор, калий, кремний, сера, магний, микроэлементы (бор, марганец, цинк, медь, железо), гуминовые кислоты
|pH
|5,5—7,0
Плюсы и минусы
Плюсы:
Легкий.
Хорошая структура грунта.
Не содержит патогенной микрофлоры.
Мягкий.
Минусы:
В грунте есть мусор.
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4. Грунт «Томат и перец. Чудо-грядка» от ГК «Селигер-Агро»
Богатый состав почвы помогает активному росту корневой системы и зеленой части рассады. Натуральная и питательная почвосмесь, которая подходит для открытого и закрытого грунта.
Характеристики
|Рабочие ингредиенты
|Смесь торфов различной степени разложения, биогумус, диатомит с кремнием, комплексное минеральное удобрение с серой, магнием, группа микроэлементов, песок речной термически обработанный, доломитовая мука
|Питательные вещества
|Азот, фосфор, калий, кремний, сера, магний, микроэлементы (бор, марганец, цинк, медь, железо), гуминовые кислоты
|pH
|5,5—7,0
Плюсы и минусы
Плюсы:
Рыхлый.
Мягкий.
Почти нет мусора в составе.
Минусы:
После полива в грунте появляются комки.
Какое-то количество мусора все же есть.
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5. Грунт для томатов и перцев от ТМ «Торфяная поляна»
Грунт используют для посадки рассады и для подкормки взрослых растений. Можно применять для всех пасленовых. В составе есть необходимые витамины и микроэлементы. Использовать грунт можно без предварительной обработки.
Характеристики
|Рабочие ингредиенты
|Известняковая мука, агроперлит, азофоска, питательные вещества
|Питательные вещества
|Азот, фосфор, калий
|pH
|5,5—6,5
Плюсы и минусы
Плюсы:
Дешевый.
Рыхлый.
Питательный.
Минусы:
В составе присутствует мусор и земляные комки.
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Рейтинг топ-5 правильных грунтов для томатов
Для помидоров, как и для других саженцев, нужен свой грунт. Можно приготовить его самостоятельно или купить готовый. При этом в магазинной почвосмеси обычно уже соблюден баланс полезных веществ, тогда как дома сделать это труднее. Ниже представлены пять качественных готовых грунтов для томатов.
1. Грунт для томатов и перцев (линейка Hobby) от Peter Peat
Почвосмесь следует применять как субстрат для посадки и как подкормку в период роста и плодоношения томатов и перцев. Можно использовать грунт без предварительной обработки.
Характеристики
|Рабочие ингредиенты
|Верховой и низинный торф, агроперлит, речной песок, известняковая мука, комплексное минеральное удобрение
|Питательные вещества
|Азот, фосфор, калий
|pH
|Не менее 5,0
Плюсы и минусы
Плюсы:
Чистый и натуральный состав.
Рыхлый.
Недорогой.
Удобная фасовка.
Минусы:
Очень легкий, поэтому для посадок нужно брать довольно много грунта.
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2. Грунт «Томаты, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны» от ТМ «Зеленый город»
Универсальный и питательный почвогрунт. Имеет легкий, торфяной состав, хорошо пропускает воду, содержит минеральные компоненты. Использовать грунт можно без предварительной обработки.
Характеристики
|Рабочие ингредиенты
|Навоз крупного рогатого скота, переработанный красными калифорнийскими червями, с добавлением торфа
|Питательные вещества
|Азот, фосфор, калий
|pH
|Нейтральный
Плюсы и минусы
Плюсы:
Плодородный грунт.
Сбалансированный состав.
Однородный состав, без комков.
Хорошая плотная упаковка.
Минусы:
Достаточно дорогой грунт.
Сложно найти в садовых магазинах.
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3. Грунт питательный «Волшебная грядка» для томатов, перцев и баклажанов от Буйского химического завода
Грунт обогащен минеральными удобрениями. Влияет на приживаемость рассады и защищает от заболеваний и непогоды. Использовать грунт следует без предварительной обработки.
Характеристики
|Рабочие ингредиенты
|Нейтрализованный верховой торф и питательные вещества
|Питательные вещества
|Азот, фосфор, калий, магний, микроэлементы
|pH
|5,3—6,3
Плюсы и минусы
Плюсы:
Сбалансированный и натуральный состав.
Грунт полностью готов к использованию.
Отсутствие патогенной микрофлоры в грунте.
Не пересушенный.
Не мокрый.
Минусы:
Рыжеватый оттенок грунта (на качество не влияет).
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4. Грунт «Универсальный» от бренда «Огородник»
Можно применять для рассады перцев, томатов, огурцов, зеленных культур, корнеплодов. Использовать этот грунт можно без предварительной обработки.
Характеристики
|Рабочие ингредиенты
|Торф низинный и верховой, песок, доломитовая мука, комплексные минеральные удобрения
|Питательные вещества
|Азот, фосфор, калий
|pH
|6,0—7,0
Плюсы и минусы
Плюсы:
Можно использовать для комнатных растений.
Рыхлый.
Нет земляных комков.
Натуральный и сбалансированный состав грунта.
Минусы:
Грунт слеживается и оседает.
На поверхности может появиться корка.
В емкостях для рассады на поверхности грунта может образовываться белый налет.
В составе есть палки и мусор.
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5. Грунт для томатов и перцев от ТМ «Сила Суздаля»
Состав почвы улучшает всхожесть семян и приживаемость рассады. Грунт можно использовать без дополнительной подготовки.
Характеристики
|Рабочие ингредиенты
|Перегной, речной песок, известняковая мука, верховой и низинный торф
|Питательные вещества
|Азот, фосфор, калий
|pH
|5,5—6,5
Плюсы и минусы
Плюсы:
Качественный натуральный состав грунта.
Однородный состав.
Семена хорошо всходят в грунте.
В составе нет пестицидов.
Минусы:
Грунт плохо пахнет.
В составе иногда попадается плесень.
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Рейтинг топ-5 качественных грунтов для овощей
Этот вид грунта, так же как и другие типы, должен быть очищен от болезней и вредителей, иметь кислотность, близкую к нейтральной, быть рыхлым и богатым питательными веществами. Полезных микроэлементов в овощной почвомеси должно быть больше, чем, например, в грунте для цветов, так как овощам еще нужно формировать плоды, а для этого нужно хорошее питание.
1. Почвогрунт универсальный питательный из линейки «Дачные рецепты»
Готов к применению, подходит для всех видов овощных культур. Перед использованием нужно разрыхлить. Кроме рассады, грунт может применяться для газонов, цветников и садов и даже при посадке кустарников и деревьев.
Характеристики
|Рабочие ингредиенты
|Торф, известняковые материалы, рыхлители, комплексное удобрение
|Питательные вещества
|Азот, фосфор, калий
|pH
|5,5—6,5
Плюсы и минусы
Плюсы:
Влагоемкость и воздухопроницаемость.
Сбалансированный состав.
Состав грунта повышает урожайность.
Адекватная стоимость.
Отсутствуют патогенная микрофлора и различные грибки.
Экологически чистый продукт.
Минусы:
В смеси может встречаться мусор.
Иногда грунт всплывает поверх воды.
Грунт комкуется.
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2. Почвогрунт для газона, сада, огорода из линейки «Дачные рецепты»
Считается грунтом высокого качества, поэтому можно использовать и при формировании плодородного слоя в садах и огородах, цветниках, для рассады цветочных и овощных культур. Перед использованием его надо разрыхлить.
Характеристики
|Рабочие ингредиенты
|Торф, известняковые материалы, комплексное удобрение
|Питательные вещества
|Азот, фосфор, калий
|pH
|5,5—6,5
Плюсы и минусы
Плюсы:
Можно использовать для газонных смесей и трав, сада, огорода, рассады.
Натуральный состав питает растения, стимулирует цветение.
Грунт улучшает структуру почвы, повышает урожайность.
Минусы:
Грунт комкуется.
Грунт всплывает поверх воды.
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3. Грунт для растений «Биоазот» универсальный от Zemdorf
Почвенный состав готов к использованию. Можно смешивать с минеральной почвой в соотношении от 1: 1 до 1: 3. Чаще всего используют для формирования природного слоя садов, огородов, цветников, для деревьев и кустарников, рассады цветочно-декоративных культур. Природные бактерии в составе грунта борются с различными инфекциями.
Характеристики
|Рабочие ингредиенты
|Торфогрунт
|Питательные вещества
|Азот, фосфор, калий, магний, железо, бор, марганец, цинк, медь, молибден
|pH
|Более 5,5
Плюсы и минусы
Плюсы:
Состав грунта стимулирует корнеобразование.
Состав грунта обеспечивает сбалансированное питание растений.
Грунт увеличивает урожайность.
Грунт можно замораживать и размораживать.
Минусы:
В смеси могут встречаться палки или корни.
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4. Почвогрунт 3D универсальный от ГК «ГЕРА»
Смесь представлена в виде грунта, гранул, многокомпонентной смеси. Грунт можно использовать без разбавления. Подходит для цветочно-декоративных, овощных культур, деревьев и кустарников, газонов, рассады.
Характеристики
|Рабочие ингредиенты
|Смесь торфов, «ФлорГумат» с гуматом калия, макро- и микроэлементами, речной песок (обработан термически), доломитовая мука
|Питательные вещества
|Азот, фосфор, калий, медь, цинк, марганец, бор, кобальт, молибден, железо, гуминовые кислоты
|pH
|5,5—7,0
Плюсы и минусы
Плюсы:
Состав грунта стимулирует корнеобразование.
Растения хорошо приживаются в почвосмеси.
Состав грунта оздоравливает почву, повышает урожайность.
Экологически чистый продукт.
Минусы:
Довольно высокая стоимость.
В смеси попадаются палки.
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5. Грунт «Сад чудес» универсальный от компании «Норд Палп»
Универсальная почвосмесь в виде гранул темно-коричневого цвета. У нее хорошая воздухопроницаемость, может задерживать влагу. Поставляет питание для растений, в составе много микроэлементов. Положительно влияет на образование корней, рост, развитие, цветение. Состав грунта устойчив к болезням.
Характеристики
|Рабочие ингредиенты
|Смесь торфов, органические субстраты, речной песок, комплексное минеральное удобрение
|Питательные вещества
|Азот, калий, фосфор
|pH
|5,5—6,0
Плюсы и минусы
Плюсы:
Состав полностью безопасен для растений.
Питательный и рыхлый грунт.
Грунт задерживает влагу.
Минусы:
Иногда в смеси есть мусор.
При посадке грунт оказывается сильно примят.
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Рейтинг топ-5 покупных грунтов для цветов
Почвосмеси для рассады и для цветочных культур различаются не только по назначению, но и по составу, концентрации микроэлементов. Поэтому сажать цветы в грунт для рассады нельзя, так как они могут заболеть или погибнуть. Далее приведены пять специализированных смесей, подходящих именно для цветов.
1. Грунт Terra Vita цветочный от компании «Норд Палп»
Грунт полностью готов к использованию для посадки цветочных и декоративных культур, рассады, черенков. Подходит для комнатных, оранжерейных и садовых цветов.
Характеристики
|Рабочие ингредиенты
|Верховой торф разной степени разложения, биогумус, песок, агроперлит
|Питательные вещества
|Азот, калий, фосфор
|pH
|6,0—6,5
Плюсы и минусы
Плюсы:
Состав грунта положительно влияет на всхожесть и приживаемость.
Ускоряет рост растений.
Грунт улучшает плодородие почвы.
Улучшает декоративные качества цветов.
Минусы:
В составе грунта может быть мусор.
Грунт сухой.
Неоднородный состав.
Присутствуют комки в смеси.
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2. Биогрунт «Экофлора» цветочный от ГК «ГЕРА»
В состав грунта входит гуминовый биопрепарат «ГЕРА» из экстракта озерного сапропеля, богатый витаминами, макро- и микроэлементами
Характеристики
|Рабочие ингредиенты
|Торф, речной песок, диатомит, «ФлорГумат» из экстракта озерного сапропеля, доломитовая мука
|Питательные вещества
|Азот, фосфор, калий, микроэлементы (бор, молибден, марганец, цинк, медь, кобальт, железо), гуминовые кислоты
|pH
|5,5—7,0
Плюсы и минусы
Плюсы:
Питательный состав.
Грунт богат полезными веществами.
Минусы:
Плотная текстура.
Растение после пересадки в этот грунт адаптируется постепенно.
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3. Грунт для цветочных культур универсальный (линейка Hobby) от Peter Peat
Грунт подходит для выращивания домашних цветов, растений в оранжереях, садах. Смесь создает комфортные условия для развития цветов, а также улучшает рост.
Характеристики
|Рабочие ингредиенты
|Смесь верхового и низинного торфа, агроперлит, речной песок, известняковая мука, комплексное минеральное удобрение
|Питательные вещества
|Азот, фосфор, калий
|pH
|Не менее 5,5
Плюсы и минусы
Плюсы:
Состав грунта продлевает и усиливает цветение.
Отсутствует мусор в грунте.
Состав сбалансированный.
Легкий.
Нет плесени и насекомых.
Минусы:
Встречаются комки в смеси.
Довольно высокая стоимость.
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4. Грунт для роз «Цветочное счастье» от «Фаско»
Состав грунта обеспечивает активное развитие различных цветочных культур и ускоряет рост. А также имеет сбалансированный состав элементов питания. Именно этот грунт рекомендуют профессиональные садоводы.
Характеристики
|Рабочие ингредиенты
|Торф верховой, торф высокой степени разложения, дренаж керамзитовый, доломитовая мука, комплексное минеральное удобрение
|Питательные вещества
|Азот, фосфор, калий
|pH
|6,0—7,0
Плюсы и минусы
Плюсы:
Питательный и сбалансированный состав.
Состав смеси помогает активно развиваться корневой системе растений.
В составе нет патогенной микрофлоры и семян сорняков.
Рыхлый грунт, который не слеживается.
Подходящая фасовка.
Минусы:
В смеси есть немного мусора.
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5. Питательный грунт «Цветочный» от «Фаско»
Состав грунта полностью готов к использованию. В составе есть гуматы — природные стимуляторы роста и развития различных растений. Натуральный состав грунта поддерживает декоративность растений.
Характеристики
|Рабочие ингредиенты
|Торф низинный и верховой, речной песок, доломитовая мука, комплексное минеральное удобрение с микроэлементами, агроперлит
|Питательные вещества
|Азот, фосфор, калий, микроэлементы (марганец, железо, цинк, бор, медь)
|pH
|6,0—7,0
Плюсы и минусы
Плюсы:
В составе нет патогенной микрофлоры и сорняков.
Натуральный состав помогает развиваться корневой системе.
Сбалансированный состав грунта.
Смесь грунта не слеживается.
Удобная упаковка.
Минусы:
В смеси грунта иногда попадается мусор.
Высокая плотность грунта.
Иногда есть запах затхлости.
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Рейтинг топ-5 универсальных грунтов для рассады
У почвосмесей для рассады мелкая однородная структура, а в составе есть специальные удобрения, которых должно хватить на первое время для развития здоровых саженцев, так как большое количество подкормок только навредит растениям в первые несколько недель жизни. Состав грунта подходит для разных культур.
1. Грунт Terra Vita универсальный от компании «Норд Палп»
Этот грунт чаще всего используется для рассады, а также как заменитель дерна.
Характеристики
|Рабочие ингредиенты
|Смесь торфов, речной песок, биогумус, перлит
|Питательные вещества
|Азот, фосфор, калий
|pH
|6,0—6,5
Плюсы и минусы
Плюсы:
Хороший и натуральный состав.
Микро- и макроэлементы хорошо усваиваются рассадой.
Состав грунта улучшает всхожесть семян.
Состав грунта улучшает вкусовые и питательные свойства плодов.
Минусы:
Присутствует мусор в составе.
Грунт комкуется.
Довольно высокая стоимость.
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2. Грунт универсальный от бренда «Агрикола»
Грунт готов к использованию. Подходит для рассады перцев, баклажанов, томатов и подкормки плодоносящих культур. Почвенная смесь накапливает и равномерно отдает питание растениям. Грунт используется для рассады многих цветочных и овощных культур, для создания плодородного слоя у газонов, цветников, садов, при посадке кустарников и плодовых деревьев.
Характеристики
|Рабочие ингредиенты
|Органоминеральное удобрение (питательный грунт)
|Питательные вещества
|Азот, фосфор, калий, микроэлементы (магний, железо, бор, марганец, цинк, медь, молибден)
|pH
|Более 5,5
Плюсы и минусы
Плюсы:
Состав обогащен минеральным комплексом.
Мало мусора в смеси почвы.
Грунт не плесневеет.
Этот грунт дешевле конкурентов.
Удобная фасовка.
Легко найти в магазинах.
Минусы:
Достаточно тяжелый грунт.
Состав плохо подходит для домашних растений.
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3. Обеззараженный биогрунт «Богатырь» от компании «Лама Торф»
Эту почву можно использовать для рассады всех растительных культур, так как у нее органическая основа. Грунт легкий и пористый, с натуральным сбалансированным составом.
Характеристики
|Рабочие ингредиенты
|Торф верховой и низинный, песок, доломитовая мука, комплексное минеральное удобрение
|Питательные вещества
|Азот, фосфор, калий, микроэлементы (сера, магний, кальций, бор, железо, цинк, молибден, медь, марганец)
|pH
|5,5—6,5
Плюсы и минусы
Плюсы:
Состав грунта содержит много питательных веществ.
Грунт повышает всхожесть семян.
Биогрунт способствует развитию корневой системы.
Минусы:
В составе может быть мусор и земляные комки.
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4. Универсальный почвогрунт от ТМ «Добрый помощник»
Этот грунт можно использовать не только как грунт, но и как подкормку. Подходит для овощей, ягод, плодовых и цветочных культур.
Характеристики
|Рабочие ингредиенты
|Верховой торф, комплексное удобрение, известняковая мука
|Питательные вещества
|Азот, фосфор, калий, кальций, магний
|pH
|5,5
Плюсы и минусы
Плюсы:
В составе есть все необходимые элементы для роста и развития рассады.
Безопасный состав.
Влагоемкий грунт.
Рыхлый и легкий грунт.
Минусы:
В смеси грунта встречаются палки и комки.
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5. Универсальный почвогрунт от Compo Sana
Субстрат немецкого производства. Грунт можно использовать как в закрытых помещениях и теплицах, так и на улице. Добавки в составе грунта помогают увеличивать урожайность, а также влияют на рост и развитие растений.
Характеристики
|Рабочие ингредиенты
|Торф, растворимый азот, калий, фосфор, добавка для роста и укрепления корневой системы, перлит
|Питательные вещества
|Азот, фосфор, калий
|pH
|5,0—6,5
Плюсы и минусы
Плюсы:
Однородная структура грунта.
Полезные вещества препятствуют развитию вредных бактерий.
Минусы:
Достаточно высокая стоимость грунта.
Иногда в грунте попадается мусор.
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Как правильно выбрать грунт для рассады
Далее подробно опишем несколько критериев хорошей почвосмеси для рассады.
1. Питательные вещества в составе
В грунте всегда должно быть достаточное количество полезных макро- и микроэлементов.
Важно знать, что избыток питательных веществ так же губителен, как и недостаток.
2. Влагоемкость
Это когда субстрат может удерживать воду без застоя. Важно, чтобы в грунте не было много песка, так как через него вода пройдет быстро, а корни не успеют ее впитать. Еще жидкость может вымыть из почвосмеси полезные элементы.
3. Воздухоемкость
Это когда корневая система растений имеет доступ к кислороду. От этого критерия зависит развитие как надземной, так и подземной части растения.
Если грунт плотный, в него можно добавить песок, перлит или вермикулит.
4. Легкость и сыпучесть
Чтобы молодые корни рассады могли свободно расти и развиваться, почва должна быть достаточно легкой и сыпучей. Это позволит корням легко проникать вглубь, обеспечивая растение питательными веществами и влагой.
5. Определенная среда грунта
Грунты бывают сильнокислыми, среднекислыми, слабокислыми, нейтральными, слабощелочными, сильнощелочными. От кислотности зависит плотность субстрата для рассады, воздухо- и водопроницаемость, плодородие. Для каждого растения нужна своя кислотность. Оптимальный уровень pH — в районе 6,5—7,0.
Кроме этого, важно выбирать грунт исходя из назначения, так как специализированная смесь подготавливается для конкретных растений и определенного этапа роста культур (рассада или взрослые растения).
Качественная почвосмесь должна содержать не менее трех компонентов (торф, песок, вермикулит или перлит). В ней не должно быть мусора, а также камней, веток, больших земляных комков. Структура нужна однородная, рыхлая и легкая.
Можно ли приготовить землю для рассады самому в домашних условиях
Рассмотрим преимущества и недостатки самостоятельного приготовления грунта для рассады, а также поделимся рецептом базовой почвосмеси. Иногда магазинная земля может не подойти, так как в ней могут быть мусор или некачественные ингредиенты. Можно для рассады использовать только огородную землю, но лучше самостоятельно сделать питательную смесь, обогащенную всеми необходимыми элементами.
Важно: часто в грунт добавляют большое количество гумуса для увеличения плодородия почвы.
Рецепт: смешать листовую (из леса), дерновую землю (из огорода) и песок в равных пропорциях. Все тщательно перемешать. На одно ведро добавить по одному стакану золы. Можно добавить одну столовую ложку двойного суперфосфата на 10-литровое ведро грунта.
Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России», дает несколько советов по приготовлению домашнего грунта для рассады.
Выбор компонентов. Для приготовления грунта вам понадобятся следующие натуральные ингредиенты: дерновая или листовая земля, торф, перегной, песок, перлит или вермикулит. Каждый из этих компонентов играет свою роль в составе грунта и обеспечивает необходимые условия для роста и развития рассады.
Соотношение компонентов. Именно этот аспект в грунте зависит от вида рассады, которую вы собираетесь выращивать. Например, для томатов и перцев рекомендуется использовать следующую пропорцию: две части дерновой земли, четыре части торфа, две части перегноя и одну часть песка. Для огурцов можно использовать немного другую пропорцию: одну часть дерновой земли, четыре части торфа, две части перегноя и одну часть песка или перлита.
Подготовка компонентов. Перед использованием натуральные компоненты необходимо подготовить. Дерновую или листовую землю нужно просеять, чтобы удалить крупные частицы и корни растений. Торф можно замочить в воде на несколько часов, чтобы он стал более рыхлым и легче смешивался с другими ингредиентами. Перегной и песок можно использовать в чистом виде.
Равномерное смешивание компонентов. После подготовки натуральных ингредиентов можно приступать к их смешиванию. Для этого можно использовать большую емкость или специальный аппарат для смешивания грунта. Важно тщательно перемешать все компоненты, чтобы они равномерно распределились по грунту.
Дезинфекция грунта. Перед использованием почвосмесь рекомендуется продезинфицировать. Это можно сделать несколькими способами: пропарить грунт на водяной бане в течение 1—2 часов, прокалить в духовке при температуре +70…+80 °C в течение 30 минут или обработать фунгицидами.
Проверка кислотности грунта. Для рассады оптимальна слабокислая или нейтральная среда. Поэтому после смешивания компонентов можно проверить кислотность грунта с помощью специального прибора или лакмусовой бумажки. Если кислотность выше нормы, можно добавить в грунт известь или доломитовую муку.
Подготовка грунта к посадке. Перед посадкой рассады в грунт его необходимо хорошо полить, чтобы он стал влажным и рыхлым. Также можно добавить в грунт немного удобрений, чтобы обеспечить рассаду необходимыми питательными веществами.
Обеззараживание
Почвосмесь домашнего приготовления обеззараживают, чтобы не допустить развития патогенной микрофлоры.
Основные способы:
Термическая обработка. Оставить грунт в духовке при температуре +100 °C на 30 минут, пролить смесь кипятком или поставить в микроволновку на 20 минут.
Пропаривание. Землю пропаривают на водяной бане в течение 8 минут.
Промерзание. Грунт для рассады около недели держат при температуре ниже −15 °C, после этого заносят в дом. Этот процесс повторяют примерно три раза.
Обработка химией. В почвенную смесь добавляют средства от патогенной микрофлоры, такие как «Фитоспорин-М» или «Байкал ЭМ-1».
Важно: так как при обеззараживании субстрата погибает и полезная микрофлора, то после этого грунт надо обогатить питательными веществами. Проводят обработку за две или три недели до посадки.
При термической обработке могут погибнуть не все вредители. Поэтому далее проводят дезинфекцию и дезинсекцию фунгицидами и инсектицидами. Еще дезинфицировать почву можно раствором марганцовки (5 кристалликов развести в небольшом количестве воды, а потом довести воду до 10 л). На 1 кв. м используют 50 мл раствора. После обработки марганцовкой в грунт добавляют биогумус для восстановления полезной микрофлоры.
Важно: огородную землю нельзя брать из теплицы, так как за лето она накапливает патогенную микрофлору и вредителей, а еще истощается сильнее, чем почва на открытом пространстве. Лучше всего брать землю с грядки, где росли фасоль, бобы или горох, так как почва там обогащена азотом. Земля после помидоров, картофеля и огурцов не подойдет.
Комментарий эксперта по поводу подбора грунта на примере почвосмеси для томатов и перцев
Эксперт Николай Хромов советует ознакомиться со следующей информацией:
— Грунт для томатов и перцев может различаться по следующим параметрам:
Состав. Для помидоров и перцев могут быть подобраны разные составы грунта, которые учитывают потребности каждого растения в определенных питательных веществах.
Кислотность. Разные виды растений предпочитают разную кислотность почвы. Грунт для томатов и перцев может иметь различную кислотность, чтобы обеспечить оптимальные условия для роста и развития каждого растения.
Плотность. Грунт для томатов может иметь более рыхлую структуру, что способствует лучшему проникновению воздуха и воды к корням растения. Грунт для перцев может иметь более плотную структуру, что обеспечивает лучшую поддержку для стеблей и плодов.
Наличие добавок. В грунт для томатов и перцев могут добавляться разные добавки, такие как перлит, вермикулит, песок, которые улучшают структуру почвы и обеспечивают лучшую воздухо- и влагопроницаемость.
Влагоемкость. Грунт для томатов и перцев может иметь разную влагоемкость, что позволяет регулировать количество влаги, поступающей к корням растений.
Наличие удобрений. Грунт для томатов и перцев может содержать разные удобрения, которые обеспечивают растения необходимыми питательными веществами на разных этапах их развития.
Структура. Грунт для томатов и перцев может иметь разную структуру, что обеспечивает разную плотность почвы и ее способность удерживать влагу.
Обзор лучших грунтов для рассады
Подведем итог, какие же грунты лучше всего использовать в каждом случае.
|Грунты для перцев
|Грунт для томатов и перцев от Veltorf;
грунт для томатов, перцев и баклажанов «Малышок» от «Фаско»;
грунт для томатов, перцев и баклажанов Keva Bioterra от ГК «ГЕРА»;
грунт «Томат и перец. Чудо-грядка» от ГК «Селигер-Агро»;
грунт для томатов и перцев от ТМ «Торфяная поляна»
|Грунты для томатов
|Грунт для томатов и перцев (линейка Hobby) от Peter Peat;
грунт «Томаты, перец, баклажаны, огурцы, кабачки, патиссоны» от ТМ «Зеленый город»;
грунт питательный «Волшебная грядка» для томатов, перцев и баклажанов от Буйского химического завода;
грунт «Универсальный» от бренда «Огородник»;
грунт для томатов и перцев от ТМ «Сила Суздаля»
|Грунты для овощей
|Почвогрунт универсальный питательный из линейки «Дачные рецепты»;
почвогрунт для газона, сада, огорода из линейки «Дачные рецепты»;
грунт для растений «Биоазот» универсальный от Zemdorf;
почвогрунт 3D универсальный от ГК «ГЕРА»;
грунт «Сад чудес» универсальный от компании «Норд Палп»
|Грунты для цветов
|Грунт Terra Vita цветочный от компании «Норд Палп»;
биогрунт «Экофлора» цветочный от ГК «ГЕРА»;
грунт для цветочных культур универсальный (линейка Hobby) от Peter Peat;
грунт для роз «Цветочное счастье» от «Фаско»;
питательный грунт «Цветочный» от «Фаско
|Универсальные грунты для рассады
|Грунт Terra Vita универсальный от компании «Норд Палп»;
грунт универсальный от бренда «Агрикола»;
обеззараженный биогрунт «Богатырь» от компании «Лама Торф»;
универсальный почвогрунт от ТМ «Добрый помощник»;
универсальный почвогрунт от Compo Sana
Эксперт: Николай Хромов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина» (наукоград Мичуринск), основатель группы ВКонтакте «Садоводы-огородники-цветоводы России»