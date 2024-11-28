Дачников призвали посыпать грядки корицей

Эксперты подчеркнули, что корица — абсолютно натуральное и нетоксичное средство, которое не навредит ни растениям в саду и огороде, ни полезным насекомым-опылителям. Между тем они добавили, что, если муравьи не доставляют много хлопот, их стоит оставить в покое, поскольку они представляют собой важное звено экосистемы.