Эхеверия: уход за комнатным растением в домашних условиях

Каменная роза — необычный суккулент из Южной Америки. В домашних условиях это экзотическое растение выращивают не так давно, но оно заняло достойное место на подоконниках и во флорариумах. В этой статье мы рассмотрим виды эхеверии, правила ухода, требования к почве, температуре, освещенности, поливу, подкормке, размножение растения, а также возможные болезни и вредителей.
Что важно знать о домашнем растении эхеверия
Эти растения популярны среди цветоводов благодаря своей декоративности и неприхотливости. Удивительное разнообразие видов и сортов позволяет собрать интересную коллекцию эхеверий. Они превосходно смотрятся во флорариумах и других элементах озеленения интерьера, например в стиле urban jungle. Ниже представлена информация об этом удивительном суккуленте.
|Кому подойдет это растение
|Культура подойдет даже самому занятому или ленивому цветоводу. Эхеверия вынослива, неприхотлива, ее редко поражают болезни и насекомые-вредители
|Название
|Род назван в честь художника-иллюстратора Атанасио Эчеверрия-и-Годой (исп. Atanasio Echeverría y Godoy)
|Ботаническая классификация
|Эхеверия — это род суккулентов семейства толстянковых, который включает от 150 до 200 видов, отличающихся разнообразием форм и окрасок. Селекционеры вывели более 1000 гибридов и сортов растения
|Родина эхеверии
|Растение наиболее часто встречается на равнинах и в предгорьях Мексики и Перу, также его можно встретить на юге США — в Техасе
|Условия выращивания
|Растение предпочитает солнечное окно, скудный полив, небольшой и неглубокий горшок, легкую почву и минимум удобрений
Виды суккулента эхеверия
Константин Качкин, кандидат биологических наук, доцент кафедры фармакогнозии и ботаники Новосибирского государственного медицинского университета, автор и ведущий блога «Растения вокруг нас», рекомендует ознакомиться со следующей информацией:
— Эхеверия — крупный род суккулентных растений из семейства толстянковых. В природе растения распространены в полупустынях Центральной Америки, Мексики и северо-запада Южной Америки. Эхеверии легко подвергаются гибридизации. По этой причине в культуре культивируется порядка 200 форм растения.
- Эхеверия агавовидная (Echeveria agavoides). Имеет кустообразную форму и достигает в высоту 350 мм. Край листовой пластинки обычно отличается по цвету от остальной части. Эхеверия агавовидная имеет ряд разновидностей. «Черный принц» — с темно-зелеными листьями с фиолетовой каймой. «Миранда» — крупная разновидность, край листа у которой может быть окрашен в розовый, желтый, сиреневый или серебряный оттенок. Редкая форма «Таурус» — с розовыми листочками и острыми бордовыми кончиками листовых пластинок.
- Эхеверия изящная (Echeveria elegans). Относится к более мелким бесстебельным формам. Листовые пластины округлые, с острыми пиками. Розетка внешне немного схожа с цветком лотоса.
- Эхеверия лиловая (Echeveria lilacina). Бесстебельная форма с покрытыми налетом серебристо-серыми, почти белыми листьями (с розоватым или голубым оттенком на полном солнце). Розетки довольно плоские и внешне напоминают розы.
- Эхеверия подушковидная (Echeveria pulvinata). Эта форма получила свое название за мягкие серебристо-белые волоски, покрывающие листья. В комнатных условиях вырастает до 200 мм в высоту, с возрастом формируя кустик из нескольких розеток. От похожей эхеверии беловолосистой эту разновидность можно отличить по обратноланцетной форме листьев.
- Эхеверия кудрявая (Echeveria shaviana). Она впервые была найдена в горной местности на севере Мексики только в 1948 году, но благодаря своей декоративности быстро стала популярна в комнатном цветоводстве. Эхеверия кудрявая отличается широкими серебристыми листьями с эффектными волнистыми краями, приобретающими на солнце розовые оттенки.
Уход за эхеверией в домашних условиях
Эти привлекательные суккуленты с необычной окраской пастельных тонов и цветами закатных оттенков полюбились цветоводам благодаря своей неприхотливости и устойчивости к различным заболеваниям. Далее расскажем про оптимальный уход, который обеспечит этим экзотическим растениям отличное самочувствие и долголетие.
Грунт и горшок
Горшок должен быть неглубоким и с дренажными отверстиями на дне. Это предотвратит застой воды и загнивание корней эхеверии. Керамические или глиняные горшки без глазури предпочтительнее, так как они позволяют растению дышать.
«В качестве грунта лучше использовать рыхлую и питательную почвосмесь. Горшок обязательно должен иметь дренаж. При застаивании воды возможно появление гнили на корнях и нижних листьях эхеверии», — отмечает эксперт Константин Качкин.
Температура и освещение
Эхеверии предпочитают температуру в пределах +18…+25 °C в период активного роста (весна и лето). Зимой допустимо снижение температуры до +10…+15 °C. Световой день должен составлять не менее 4—8 часов.
«Растениям требуется яркое рассеянное освещение, в зимний период с дополнительным досвечиванием. При недостатке света экзотическая культура бледнеет и вянет. В летний период комнатная температура комфортна для растения. А в зимний период необходима прохлада. Желательно +9…+10 °C. Если нет возможности обеспечить условия зимовки, то необходимо дать эхеверии большое количество света. В противном случае растительная культура может сильно вытянуться», — комментирует эксперт.
Режим полива
В весенне-летний период суккуленты увлажняют один раз в семь дней. Необходимо, чтобы грунт между поливами просыхал, так как для растения губителен избыток воды и ее застой. В осенне-зимний период поливают один или два раза в месяц.
«Полив требуется редкий и умеренный по мере высыхания грунта. Зимой — только один раз в месяц, и увлажнение необходимо под корень эхеверии. При попадании воды в розетку листьев возможно гниение», — предупреждает эксперт Константин Качкин.
Влажность воздуха
Растение не переносит повышенной влажности, его ни в коем случае не следует опрыскивать.
Подкормка и удобрения
Подкармливать эхеверии можно в период активного роста (с весны до осени) один раз в месяц жидкими удобрениями для кактусов и суккулентов. Удобрение в дозировке, рекомендованной производителем, лучше дополнительно разводить водой в равных долях.
Пересадка
Молодые растения пересаживают ежегодно, а взрослые один раз в пять лет. На ⅓ горшок заполняют дренажом (мелким керамзитом или галькой). Эхеверию аккуратно достают из старого горшка для пересадки, отряхивают землю с корней и внимательно осматривают корни. Поврежденные или загнившие корешки аккуратно обрезают острым простерилизованным ножом, срезы присыпают толченым древесным углем и оставляют растение подсохнуть на открытом воздухе на сутки. Помещают растение в центр горшка и аккуратно засыпают землей. Учтите, что суккулент достаточно хрупкий и с ним нужно бережно обращаться. Взрослые растения после пересадки в этом сезоне не удобряют.
«Пересаживают молодые растения ежегодно в весеннее время. Более взрослые экземпляры — один раз в три и четыре года, по мере того как растение перерастает свой горшок», — отмечает эксперт Константин Качкин.
Обрезка
Обычно растение обрезки не требует. Отмершие пожелтевшие листочки аккуратно удаляют. Если растение вытянулось от недостатка света, то у него можно отрезать верхушку для вегетативного размножения (если у корня есть дочерние розетки). Обрезку лучше всего проводить в начале вегетационного периода весной.
Крашеные эхеверии
Частенько в садовых центрах и супермаркетах можно увидеть растения неестественных цветов и даже с блестками.
Цветение
Соцветия у эхеверии небольшие, по форме напоминают колокольчики. А у некоторых видов культуры соцветия могут быть в виде метелок или колосков. Цветочная стрелка может достигать 45 см в длину. Запах у цветов отсутствует.
Размножение комнатного растения эхеверия
Декоративные растения легко размножаются вегетативным и генеративным способами. Наиболее прост вегетативный вид размножения — верхушечными и стеблевыми черенками или детками. Генеративный способ размножения (семенами) достаточно сложен, обычно к нему прибегают селекционеры для получения новых сортов и гибридов.
«Размножают эхеверию чаще всего листовыми или стеблевыми черенками», — комментирует эксперт
Черенками
Отрежьте здоровый верхушечный черенок при омолаживающей обрезке, дайте ему подсохнуть на воздухе несколько дней. Затем посадите в подготовленный субстрат для суккулентов. Через 7—10 дней появятся корешки.
Листом
Отделите несколько листьев и подсушите на воздухе. Положите в контейнер с подготовленным влажным песком и накройте полиэтиленовой пленкой. Регулярно проветривайте емкость. Примерно через один или два месяца у основания листа появятся корешки и образуется маленькое растение. Лист не убирайте, пока он не сморщится и не засохнет, ведь он считается источником питания для молоденькой эхеверии.
Детками
Многие виды образуют маленькие растения (деток) у основания. Их можно аккуратно отделить продезинфицированными ножницами или ножом, подсушить несколько дней и укоренить аналогично листовым черенкам.
Семенами
Посев семенного материала эхеверии возможен, но это более сложный и длительный процесс.
Весной семена высыпают на поверхность влажной смеси песка и торфа, затем накрывают пленкой. Периодически проводят проветривание, чтобы грунт не заплесневел. Через две недели появляются саженцы декоративной культуры. Необходимая температура воздуха для них составляет около +25 °C.
Болезни эхеверии
Эти растения довольно устойчивы к заболеваниям, но могут страдать от следующих проблем:
- Корневая гниль. Возникает при переувлажнении и зимовке на холодном подоконнике. Необходимо пересадить растение в свежий субстрат (обязательно аккуратно удалить пораженные корни и засыпать срезы измельченным древесным углем). Используйте дополнительную подложку под горшок, если подоконник холодный. Для предотвращения гниения в грунт добавляют препарат «Глиокладин».
- Мучнистая роса. Появляется при высокой влажности и недостаточной вентиляции. Лечение включает тщательную обработку различными фунгицидами.
«Самая распространенная проблема этой декоративной культуры — корневая гниль. Листья начинают активно вянуть, не желтея. Растение необходимо выкопать. Поврежденные корни чернеют. Их нужно отрезать. Если поражение большое, то остается только черенкование. А также при неправильном уходе у эхеверии развивается мучнистая роса. На листьях появляются пятна, похожие на плесень. Просто белый налет не считается болезнью, и для некоторых видов эхеверии он вполне нормален. В случае заражения растение нужно изолировать от других и листья необходимо тщательно обработать фунгицидным препаратом», — советует эксперт Константин Качкин.
Вредители эхеверии
Растения редко поражаются вредителями, так как их листья имеют защитное восковое покрытие. Но все же есть такие насекомые, которые вредят растению.
Щитовка — мелкое неподвижное насекомое, защищенное воскоподобным щитком. Эти вредители активно сосут сок из листьев, особенно страдают молодые растения. Для защиты используют мыльный раствор (10—20 г тертого твердого мыла на 1 л горячей воды, далее хорошо размешать состав и процедить его через марлю), а также настой чеснока или лука (30 г измельчить, залить 1 л воды, настаивать примерно два дня и далее процедить). Обязательно обрабатывают раствором сам подоконник, все растения на подоконнике и даже стирают занавески.
Мучнистый червец — родственник щитовки, образует пушистый налет, похожий на комочки ваты. Пораженное растение обрабатывают спиртом или спиртовой настойкой календулы (протирают листья ватным диском, смоченным в настойке или просто в спирте). При сильном поражении применяют различные инсектициды, можно использовать «Фитоверм».
«Также на эхеверию нападает корневой червец. Заболевшее растение теряет упругость, почва покрывается паутинистыми образованиями. Сам вредитель живет в почве и откладывает личинки в трещинах у основания стволика. Для борьбы с ним растение необходимо обработать инсектицидами. Конкретный препарат стоит подобрать, исходя из инструкции», — отмечает эксперт Константин Качкин.
Основные проблемы при выращивании эхеверии
При нарушении условий культивирования эхеверии могут изменить внешний вид, сигнализируя о своем бедственном положении. Ниже представлен список с частыми проблемами внешнего вида, их причинами и способами устранения.
1. Проблема: загнивание розетки и размягчение листьев. Причина: избыточный полив. Решение: нормализуйте полив эхеверии, так как растение предпочитает минимальное увлажнение.
2. Проблема: на листьях появляются желтые пятна, листья желтеют и опадают. Причины: в горшке застаивается вода, а также иногда листья могут желтеть, когда растение адаптируется к новым условиям, например после покупки. Решение: обеспечьте хороший дренаж и вовремя сливайте воду из поддона.
3. Проблема: на листьях появляются коричневые либо желтые пятна. Причина: грибковая инфекция. Решение: тщательно обработайте эхеверию различными фунгицидными препаратами.
4. Проблема: листья сморщились. Причины: недостаточный или слишком редкий полив. Решение: соблюдайте график полива. В летнее время увлажняйте один раз в неделю, а зимой — только один раз в месяц.
5. Проблема: растение вытянулось, а листья потеряли цвет. Причина: недостаточное освещение. Решение: необходимо дополнительное досвечивание фитолампами.
6. Проблема: почернение стебля и листьев. Причины: слишком низкая температура (ниже +7 °C), высокая влажность. Решение: советуем перенести эхеверию в теплое место и нормализовать температуру в помещении.
7. Проблема: листья мельчают. Причина: нехватка питательных веществ. Решение: растение необходимо пересадить в свежий грунт и подкормить специальными средствами для суккулентов.
Памятка по уходу за эхеверией в домашних условиях
Этот уникальный суккулент появился в наших квартирах не так давно, но успел завоевать симпатию любителей комнатных растений своим причудливым внешним видом и непритязательностью. Далее представили для вас основные факты об этом растении:
1. Эхеверия — необычный суккулент из Южной Америки.
2. Род эхеверии включает от 150 до 200 видов и более 1000 гибридов и сортов.
3. Декоративная культура предпочитает легкие, хорошо дренированные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией.
4. Для выращивания растения подходит готовый грунт для суккулентов с добавлением древесного угля и обязательный дренаж (галька, мелкий керамзит).
5. Эхеверии предпочитают температуру в пределах +18…+25 °C в период активного роста (весна и лето). Зимой допустимо снижение температуры до +10…+15 °C.
6. Растение светолюбивое, но его необходимо притенять от прямых солнечных лучей.
7. В весенне-летний период рекомендуем увлажнять один раз в семь дней, чтобы грунт между поливами просыхал. Важно знать, что для растения губителен избыток воды и ее застой. В осенне-зимний период поливают один или два раза в месяц.
8. Подкармливать растение можно жидкими удобрениями для кактусов и суккулентов один раз в месяц с весны до осени. Концентрация, указанная производителем, дополнительно разводится чистой водой в пропорции 1: 1.
9. Молодые растения следует пересаживать ежегодно, а взрослые — только один раз в пять лет.
Эхеверия — это прекрасное растение для тех, кто хочет украсить свой дом зелеными акцентами без особых хлопот по уходу за культурой. Соблюдая основные правила ухода и обеспечивая надлежащие условия, вы сможете наслаждаться красотой этих удивительных суккулентов на протяжении многих лет.
Эксперт: Константин Качкин, кандидат биологических наук, доцент кафедры фармакогнозии и ботаники Новосибирского государственного медицинского университета, автор и ведущий блога «Растения вокруг нас»