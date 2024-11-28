Эхеверия: уход за комнатным растением в домашних условиях

Молодые растения пересаживают ежегодно, а взрослые один раз в пять лет. На ⅓ горшок заполняют дренажом (мелким керамзитом или галькой). Эхеверию аккуратно достают из старого горшка для пересадки, отряхивают землю с корней и внимательно осматривают корни. Поврежденные или загнившие корешки аккуратно обрезают острым простерилизованным ножом, срезы присыпают толченым древесным углем и оставляют растение подсохнуть на открытом воздухе на сутки. Помещают растение в центр горшка и аккуратно засыпают землей. Учтите, что суккулент достаточно хрупкий и с ним нужно бережно обращаться. Взрослые растения после пересадки в этом сезоне не удобряют.