В Москве ожидаются облачная погода и до 2 градусов тепла

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и гололедица, температура до +2 градусов прогнозируются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице будет от 0 до +2 градусов. В ночь на субботу температура может опуститься до −1 градуса.
Ветер юго-западный, 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.
В Подмосковье в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.