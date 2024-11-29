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В Москве ожидаются облачная погода и до 2 градусов тепла

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

Сейчас в Олбани: +2° 3 м/с 87% 746 мм рт. ст. +3°
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и гололедица, температура до +2 градусов прогнозируются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет от 0 до +2 градусов. В ночь на субботу температура может опуститься до −1 градуса.

Ветер юго-западный, 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах от минус 3 до плюс 2 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.