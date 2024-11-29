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Россиянам рассказали о погодных аномалиях в декабре

Во всех российских регионах в декабре ожидается погода теплее нормы. Об этом рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: РИА "Новости"

Синоптик уточнил, что во всех регионах будет наблюдаться температура выше нормы. По его словам, аномальное тепло будет в европейской части страны, в Северо-Западном федеральном округе, Центральном федеральном округе, в Приволжском федеральном округе, на Урале, а также на большей части Сибирского федерального округа и в Дальневосточном федеральном округе.

Вильфанд добавил, что в большинстве регионов европейской части страны выпадет нормальное количество осадков. А вот на юге Центрального федерального округа, в Рязанской, Воронежской, Тульской, Липецкой, Тамбовской областях и в северной половине Якутии снега может не хватать.

Зато много осадков в декабре ожидается в Архангельской области, Коми и Мурманской области, северной половине Уральского федерального округа, Пермском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также на юго-востоке Сибири и Дальнем Востоке.