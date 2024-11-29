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В воздухе Новосибирска выявили превышение концентрации двух загрязняющих веществ

НОВОСИБИРСК, 29 ноября./ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) аммиака и оксида углерода выявлено в воздухе в Новосибирске, режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), введенный 24 ноября, продлен до 30 ноября.

Сейчас в Олбани: +3° 5 м/с 75% 749 мм рт. ст. +2°

Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

«В период с 13 часов 29:11 до 13 часов 30:11 в г. Новосибирск сохранятся неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности», — говорится в сообщении.

По данным гидрометцентра, в Центральном и Железнодорожном районах концентрация оксида углерода составляет 1,4 ПДК. В Дзержинском районе выявлено превышение концентрации аммиака до 1,1 ПДК.

Во время неблагоприятных метеоусловий источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли становится ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества.

В этот период предприятиям, где производство связано с выбросом загрязняющих веществ, предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.