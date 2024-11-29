В воздухе Новосибирска выявили превышение концентрации двух загрязняющих веществ

Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.
«В период с 13 часов 29:11 до 13 часов 30:11 в г. Новосибирск сохранятся неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности», — говорится в сообщении.
По данным гидрометцентра, в Центральном и Железнодорожном районах концентрация оксида углерода составляет 1,4 ПДК. В Дзержинском районе выявлено превышение концентрации аммиака до 1,1 ПДК.
Во время неблагоприятных метеоусловий источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли становится ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества.
В этот период предприятиям, где производство связано с выбросом загрязняющих веществ, предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.