В горах Дагестана закрыли пять автодорог из-за снегопада

МАХАЧКАЛА, 29 ноября. /ТАСС/. Пять автодорог в горах Дагестана закрыли из-за обильного снегопада, ведутся работы по расчистке дорожного полотна, сообщается в Telegram-канале управления автомобильных дорог региона (Дагавтодор).
По данным пресс-службы, речь идет о трех дорогах республиканского значения и двух местного.
«В Гумбетовском районе участок дороги республиканского значения “Хасавюрт -Тлох” (Харибский перевал) временно закрыт из-за снежной метели и плохой видимости. Работы по расчистке дороги отложены до наступления благоприятных погодных условий. Также закрыты участки дорог республиканского значения: в Ботлихском районе — “Грозный — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка”, в Казбековском районе — “Хасавюрт -Тлох”. Из-за снежных заносов закрыты две дороги местного значения: подъезды к селам Хубар и Гертма от автодороги “Дылым — Иманалиросо”, — говорится в сообщении.
По информации ведомства, на всех участках указанных дорог ведутся работы по расчистке от снега, их открытие для движения транспорта планируется в течение дня 29 ноября при условии прекращения интенсивного снегопада.
«Водителей транспортных средств просим воздержаться от поездок в указанных направлениях и заранее выбрать альтернативные маршруты», — добавили в пресс-службе.