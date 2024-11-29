В горах Дагестана закрыли пять автодорог из-за снегопада

«В Гумбетовском районе участок дороги республиканского значения “Хасавюрт -Тлох” (Харибский перевал) временно закрыт из-за снежной метели и плохой видимости. Работы по расчистке дороги отложены до наступления благоприятных погодных условий. Также закрыты участки дорог республиканского значения: в Ботлихском районе — “Грозный — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка”, в Казбековском районе — “Хасавюрт -Тлох”. Из-за снежных заносов закрыты две дороги местного значения: подъезды к селам Хубар и Гертма от автодороги “Дылым — Иманалиросо”, — говорится в сообщении.