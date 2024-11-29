В Татарстане в декабре температура воздуха ожидается выше климатической нормы на один градус. Соответствующим прогнозом поделились синоптики Гидрометцентра республики.
По словам синоптиков, климатическая норма температур по Казани в декабре составляет −7,9 градуса, по республике — 8,9 градуса. Месячное количество осадков ожидается близким к климатической норме.
В воскресенье, 1 декабря, ночью столбик термометра покажет от −1 до −6 градусов, а днем — от +1 до −4 градусов. На дорогах сохранится гололедица.
Напомним, В Казани в утренний час пик из-за снегопада образовались 10-балльные пробки. Также из-за осадков резко выросли цены на такси.