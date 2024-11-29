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В Татарстане в декабре температура воздуха ожидается выше климатической нормы

Зима в республике начнется с плюсовых температур.

Сейчас в Олбани: +3° 5 м/с 75% 749 мм рт. ст. +2°
Источник: Комсомольская правда

В Татарстане в декабре температура воздуха ожидается выше климатической нормы на один градус. Соответствующим прогнозом поделились синоптики Гидрометцентра республики.

По словам синоптиков, климатическая норма температур по Казани в декабре составляет −7,9 градуса, по республике — 8,9 градуса. Месячное количество осадков ожидается близким к климатической норме.

В воскресенье, 1 декабря, ночью столбик термометра покажет от −1 до −6 градусов, а днем — от +1 до −4 градусов. На дорогах сохранится гололедица.

Напомним, В Казани в утренний час пик из-за снегопада образовались 10-балльные пробки. Также из-за осадков резко выросли цены на такси.