Пеперомия: уход за комнатным растением в домашних условиях

Пеперомия (Peperomia) принадлежит к семейству перцевых (Piperaceae), род объединяет более 1000 видов. Растения обитают в тенистых тропических лесах, где растут как на земле, так и на стволах упавших деревьев, выступая в роли эпифитов. В условиях квартиры они также могут прекрасно развиваться. Эти растения идеальны озеленения благодаря декоративности, компактным размерам и простоте ухода. Пеперомия рекомендована для озеленения школ и больниц, так как снижает количество формальдегида и бензола в воздухе, выделяет фитонциды, уничтожающие микробы, а запах ее растертых листьев способен унять головную боль и избавить от упадка сил. В этой статье вы найдете полезные советы по уходу за пеперомией на подоконнике, ознакомитесь с ее различными видами и сортами, а также узнаете о возможных трудностях, связанных с ее выращиванием.