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Народные приметы на 2 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 2 декабря называют Авдеев день. На Руси в это число проводили обряды, чтобы защитить дом и близких. Для этого мужчины стучали острием топора по оконным рамам, а женщины варили отвар из сушеной травы и меда. Считалось, что каждый, кто выпьет этот напиток, переживет морозы без заболеваний.

Кристина Корчанова
Автор Погода Mail
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Источник: Unsplash.com

Народные приметы на 2 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 2 декабря вспоминают ветхозаветного пророка Авдия. Согласно писаниям, он жил в Израильском царстве до рождения Иисуса Христа, ведя праведный образ жизни. В зрелом возрасте Авдий обрел пророческий дар и написал книгу с 21 предзнаменованием.

Предки считали, что Авдий является покровителем домашнего очага, поэтому 2 декабря ему можно помолиться о семейном счастье и благополучии.

Приметы погоды 2 декабря

На Руси верили, если 2 декабря весь день идет снег, зима будет теплая. О том, каким еще приметам стоит доверять, читайте ниже.

  • 2 декабря будет алый закат — ожидайте резкое похолодание.

  • День будет солнечный — на следующей неделе ударят морозы.

  • Домашняя скотина в это число не выходит из загона — в скором времени начнется снегопад.

  • Птицы низко летают — ближайшие дни будут солнечные.

  • Днем будет дуть сильный ветер — скоро похолодает.

  • 2 декабря выпадет много снега — следующий год будет урожайный.

Что можно делать 2 декабря

2 декабря, чтобы привлечь удачу и благополучие в дом, обязательно нужно провести генеральную уборку. Если давно не чистили стиральную машину и не мыли микроволновку — самое время это исправить.

Что еще, согласно поверьям, можно делать в это число?

  • В этот день нужно перестирать постельное белье и полотенца, чтобы новый год начался удачно.

  • Авдеев день отлично подойдет для семейных посиделок. Пророк Авдий считался покровителем домашнего очага, поэтому встречи с близкими принесут удовольствие и помогут укрепить родственные связи.

  • 2 декабря все дела будут даваться легко, поэтому рекомендуется завершить все начатое.

  • Предки верили, что в это число у людей проявляется интуиция, поэтому принимали решения, регулярно обращаясь к ней. Кстати, исследования показывают, что это уникальную способность можно развить.

Что запрещено делать 2 декабря

2 декабря категорически запрещено ругаться и ссориться, иначе конфликт затянется надолго. От чего еще стоит отказаться в этот день?

  • Чтобы не оплошать, не принимайте решения в спешке, лучше доверьтесь своей интуиции. О том, как правильно пользоваться «шестым чувством», рассказали эксперты.

  • Не стоит в это число оставлять окна и двери открытыми, так можно выпустить счастье и привлечь злых духов.

  • Не рекомендуется 2 декабря далеко уходить от дома, в противном случае можно попасть в неприятности.

  • Чтобы избежать финансовых проблем, не выбрасывайте в этот день объедки. Рекомендуется отдать остатки еды бездомным животным, чтобы они легче пережили холода.