Народные приметы на 2 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 2 декабря называют Авдеев день. На Руси в это число проводили обряды, чтобы защитить дом и близких. Для этого мужчины стучали острием топора по оконным рамам, а женщины варили отвар из сушеной травы и меда. Считалось, что каждый, кто выпьет этот напиток, переживет морозы без заболеваний.