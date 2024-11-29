На Баренцевом море ожидается шторм

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Высота волн в Баренцевом море может достигать 10 м, порывы ветра на побережье могут достигать 35−37 м/с. Шторм начнется с 21 часа в пятницу и продлится до 18 часов субботы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Начиная с сегодняшнего вечера, где-то с 21 часа, сначала на побережье Мурманска, в Мурманской области, а затем с перемещением на восток у Баренцева моря прогнозируется ураганный ветер. Усиление ветра составит до 35−37 м/с, волны на побережье будут около 6−8 м, это сохранится до 18 часов завтрашнего дня. И дальше явление переместится уже в центральную часть Баренцева моря, ветер будет до 33 м/с, а волны — до 10 м, и это сохранится в течение всего завтрашнего дня».
Вильфанд предупредил о том, что затем усиление ветра будет фиксироваться на востоке Баренцева моря до 23 м/с и высотой волн до 8−9 м. «Это исключительная ситуация, когда даже приближаться к побережью нельзя, не то, чтобы думать о выходе в море», — предостерег Вильфанд.