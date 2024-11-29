На Баренцевом море ожидается шторм

«Начиная с сегодняшнего вечера, где-то с 21 часа, сначала на побережье Мурманска, в Мурманской области, а затем с перемещением на восток у Баренцева моря прогнозируется ураганный ветер. Усиление ветра составит до 35−37 м/с, волны на побережье будут около 6−8 м, это сохранится до 18 часов завтрашнего дня. И дальше явление переместится уже в центральную часть Баренцева моря, ветер будет до 33 м/с, а волны — до 10 м, и это сохранится в течение всего завтрашнего дня».