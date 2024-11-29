Олбани
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

Синоптик спрогнозировал теплый декабрь в Москве

Похолодания в декабре будут кратковременными, в целом месяц, вероятно, будет теплым. Об этом рассказал Известиям синоптик, руководитель прогностического центра Метео Александр Шувалов 29 ноября. Он предположил, что раньше января большого количества снега москвичи не дождутся.

Сейчас в Олбани: +5° 6 м/с 48% 750 мм рт. ст. +2°
Источник: AP 2024

«Нужно настраиваться на в целом теплый декабрь. Похолодания будут кратковременными, неинтенсивными. Они будут связаны с осадками, но общее количество осадков за месяц не превысит климатическую норму», — уточнил Шувалов.

По его словам, будет вполне обычное количество снега, и высота снежного покрова может увеличиться максимум до 10−15 см в течение месяца.

«Сказать о том, будет ли холодной вторая половина зимы, — было бы слишком авантюрно предсказывать такое. Но общая климатическая тенденция к повышению температуры прослеживается. При этом нельзя исключать и повторение предыдущей зимы. У нас, например, январь месяц в этом году оказался очень холодным», — сказал синоптик.

Он добавил, что в вероятностном плане зима будет, возможно, теплая, хотя есть одна треть вероятности того, что один из месяцев — либо февраль, либо январь, — окажется чуть ниже нормы.

Ранее, 29 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на всей территории страны в декабре нет регионов, где прогнозировалась бы температура ниже нормы. Везде ожидается около и выше нормы.