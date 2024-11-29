Синоптик спрогнозировал теплый декабрь в Москве

«Сказать о том, будет ли холодной вторая половина зимы, — было бы слишком авантюрно предсказывать такое. Но общая климатическая тенденция к повышению температуры прослеживается. При этом нельзя исключать и повторение предыдущей зимы. У нас, например, январь месяц в этом году оказался очень холодным», — сказал синоптик.