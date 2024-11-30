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Синоптики спрогнозировали облачность и гололедицу в Москве 30 ноября

Облачно, преимущественно без осадков, местами гололедица такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 30 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Олбани: +1° 3 м/с 80% 750 мм рт. ст. +2°
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от 0 до +2 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −1.

В Московской области днем синоптики обещают от −3 до +2 градусов, ночью температура может упасть до −4.

Ожидается юго-западный и западный ветер со скоростью 3−8 м/с.

Атмосферное давление составит 757−758 мм ртутного столба.

Ранее, 29 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в декабре на всей территории России ожидается температура выше и около нормы.

До этого, 28 ноября, замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков спрогнозировал выпадение до 3 см снега в Москве к выходным. Он рассказал, что в ноябре в столице температура воздуха была на два градуса выше нормы. Всю неделю до выходных сохраняется предзимняя теплая погода.