Синоптики спрогнозировали облачность и гололедицу в Москве 30 ноября

До этого, 28 ноября, замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков спрогнозировал выпадение до 3 см снега в Москве к выходным. Он рассказал, что в ноябре в столице температура воздуха была на два градуса выше нормы. Всю неделю до выходных сохраняется предзимняя теплая погода.