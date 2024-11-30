Вильфанд спрогнозировал морозы до минус 38 градусов

«Начиная с 1 декабря формируются зачатки Восточно-Сибирского или Монгольского антициклона. Резкое понижение температуры ночью в Иркутской области будет достигать 36−38 градусов ниже нуля. Это пока единственный регион, где в ближайшие пять дней температура будет ниже нормы на 6−11 градусов», — сказал он.