Вильфанд спрогнозировал морозы до минус 38 градусов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Температура ночью в Иркутской области может опускаться до минус 36−38 градусов, понижение будет фиксироваться и в других регионах Сибирского федерального округа, это связано с нарастающим влиянием Восточно-Сибирского антициклона. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Начиная с 1 декабря формируются зачатки Восточно-Сибирского или Монгольского антициклона. Резкое понижение температуры ночью в Иркутской области будет достигать 36−38 градусов ниже нуля. Это пока единственный регион, где в ближайшие пять дней температура будет ниже нормы на 6−11 градусов», — сказал он.
Вильфанд добавил, что в Омске, Томске, Новосибирске в дальнейшем тоже будет ощущаться проявление антициклона, температурный фон будет около минус 15−19 градусов ночью, дневные температуры — около минус 10. «Нормальная сибирская погода», — заключил он.