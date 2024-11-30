Синоптик сообщил, когда снег порадует российских лыжников

Еще в октябре Вильфанд напоминал москвичам о том, что зима близко. По его словам, в регионе в январе и феврале прогнозируются морозы до −25°С, а снег уже покрыл 70% России. Говоря в целом о будущей зиме в стране, синоптик отметил, что она «прогнозируется по среднемесячным значениям мягкой», однако погода ожидается переменчивой.