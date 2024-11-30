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Синоптик сообщил, когда снег порадует российских лыжников

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что открывать горнолыжный сезон можно будет во второй половине декабря на севере Урала и на Кольском полуострове.

Сейчас в Ричмонде: +2° 4 м/с 47% 760 мм рт. ст. +4°
Источник: Агентство «Москва»

По его словам, в этих районах прогнозируются избыточные осадки. Он добавил, что на Северном Кавказе горнолыжный сезон начнется в середине января.

30 ноября синоптик предупредил жителей четырех регионов РФ о метели со штормовым ветром. По его словам, в Северо-Западном федеральном и в Ненецком автономном округах в последний день ноября будет метель с ветром в 23−28 м/с. Такая же погода ожидается на юге Карелии и в Северо-Кавказском федеральном округе.

Еще в октябре Вильфанд напоминал москвичам о том, что зима близко. По его словам, в регионе в январе и феврале прогнозируются морозы до −25°С, а снег уже покрыл 70% России. Говоря в целом о будущей зиме в стране, синоптик отметил, что она «прогнозируется по среднемесячным значениям мягкой», однако погода ожидается переменчивой.