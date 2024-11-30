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Курортный Пхукет находится под угрозой наводнения

На Таиланд обрушилось сильнейшее за 30 лет наводнение, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: -4° 3 м/с 74% 761 мм рт. ст. +4°
Источник: Zakon.kz

По данным издания Thai Enquirer на их странице в Х, главный удар пришелся на Паттани. Власти страны опасаются, что стихия может прийти и в курортный Пхукет.

Виной тому — проливные дожди, которые не прекращаются на юге страны вдоль побережья Сиамского залива. Местные жители покидают свои дома, чтобы уехать в безопасные районы.

Как передает правительство Таиланда на своей странице в Х, масштабное наводнение добралось и до провинции Сонгкхла.

«Сильный дождь и высокие приливы затопили 16 округов, лишив крова более 100 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Власти оказывают экстренную помощь и призывают жителей оставаться в безопасности. Улучшение ситуации в стране связывают только с прекращением дождей.

Также правительство страны отправило четырех министров в пострадавшие районы. Соответствующие агентства предоставляют помощь, включая продовольствие, жилье, медицинскую помощь и финансовую помощь, с обязательством продолжать до нормализации ситуации.

Днями ранее на Шри-Ланке из-за наводнений погибли дети.