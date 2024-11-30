Курортный Пхукет находится под угрозой наводнения

По данным издания Thai Enquirer на их странице в Х, главный удар пришелся на Паттани. Власти страны опасаются, что стихия может прийти и в курортный Пхукет.
Виной тому — проливные дожди, которые не прекращаются на юге страны вдоль побережья Сиамского залива. Местные жители покидают свои дома, чтобы уехать в безопасные районы.
Как передает правительство Таиланда на своей странице в Х, масштабное наводнение добралось и до провинции Сонгкхла.
«Сильный дождь и высокие приливы затопили 16 округов, лишив крова более 100 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Власти оказывают экстренную помощь и призывают жителей оставаться в безопасности. Улучшение ситуации в стране связывают только с прекращением дождей.
Также правительство страны отправило четырех министров в пострадавшие районы. Соответствующие агентства предоставляют помощь, включая продовольствие, жилье, медицинскую помощь и финансовую помощь, с обязательством продолжать до нормализации ситуации.
Днями ранее на Шри-Ланке из-за наводнений погибли дети.