Красноярские ученые нашли способ защитить картофель

Ученые Сибирского федерального университета совместно с коллегами из Института биофизики СО РАН предложили новый экологичный способ обработки клубней картофеля. Он нужен для того, чтобы защитить проростки и молодые растения от грибковых инфекций. Благодаря этому урожайность картофеля увеличивается на 5,6 тонн с гектара.