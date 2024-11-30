Красноярские ученые нашли способ защитить картофель

Ученые Сибирского федерального университета совместно с коллегами из Института биофизики СО РАН предложили новый экологичный способ обработки клубней картофеля. Он нужен для того, чтобы защитить проростки и молодые растения от грибковых инфекций. Благодаря этому урожайность картофеля увеличивается на 5,6 тонн с гектара.
Подробности рассказали в пресс-службе корпорации «Енисейская Сибирь». Ученые предлагают обрабатывать клубни раствором природного полимера. Этот полимер вырабатывают некоторые бактерии, к нему нужно добавить эффективное средство против грибков — фунгицид.
Для окружающей среды этот метод безвреден. Авторы уверяют, что его можно использовать и для других корнеплодов. В перспективе наладить его массовой производства. Исследование проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.