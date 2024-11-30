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Красноярские ученые нашли способ защитить картофель

Спасти клубни картофеля от грибковых инфекций красноярские ученые предлагают природным полимером.

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Источник: Комсомольская правда

Ученые Сибирского федерального университета совместно с коллегами из Института биофизики СО РАН предложили новый экологичный способ обработки клубней картофеля. Он нужен для того, чтобы защитить проростки и молодые растения от грибковых инфекций. Благодаря этому урожайность картофеля увеличивается на 5,6 тонн с гектара.

Подробности рассказали в пресс-службе корпорации «Енисейская Сибирь». Ученые предлагают обрабатывать клубни раствором природного полимера. Этот полимер вырабатывают некоторые бактерии, к нему нужно добавить эффективное средство против грибков — фунгицид.

Биополимер играет роль пленки, распад которой обеспечивает постепенный выход действующего вещества. Таким образом защита работает до конца, пока урожай не будет собран.

Для окружающей среды этот метод безвреден. Авторы уверяют, что его можно использовать и для других корнеплодов. В перспективе наладить его массовой производства. Исследование проведено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.