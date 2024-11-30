А будет ли зима: какая погода ждет россиян в выходные

В декабре по всей России ожидается температура воздуха в пределах средней нормы либо выше. Небо Москвы в период с 30 ноября по 1 декабря перекроют облака. При этом количество осадков ожидается в пределах обычных показателей для этого месяца. Погода в Санкт-Петербурге сохранит циклонические черты, в выходные культурную столицу накроют небольшие дожди. Чего еще ждать от погоды в последние выходные ноября — в материале URA.RU.
Москву ожидают небольшие осадки
Столицу России 30 ноября и 1 декабря ожидают гололед и небольшие осадки. Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT поделилась, что в субботу погода в Москве будет довольно комфортная, существенных осадков не ожидается, а дневная температура составит около нуля. Местами будет формироваться гололедица.
«Поэтому существенных осадков у нас не ожидается. Днем мы рассчитываем, что будут появляться просветы. В ночные часы у нас температура слабо отрицательная, где-то от −1 до −3 градусов, а дневная температура останется около нуля. То есть погода, в принципе, довольно комфортная».
В Санкт-Петербурге погода пока облачная
Погода в Санкт-Петербурге сохранит циклонические черты: она пока остается облачной и аномально теплой, с небольшими дождями, по области местами с мокрым снегом. Культурную столицу России также ожидает порывистый ветер, который будет довольно сильным на побережье Финского залива и еще более сильным в его акватории. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В Екатеринбурге сохранится небольшой минус
В Екатеринбурге погода будет держаться минусовых температур: днем 30 ноября она будет держать около −2 градусов, а 1 декабря поднимется до −1. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. В telegram-канале «Погода в Екатеринбурге», он сообщил, что завершился период антициклональной погоды на Среднем Урале, теперь к Свердловской области приближается атмосферный фронт. Ожидаются небольшие осадки, преимущественно в западных районах области.
Тюмень ждут стабильные выходные
В Тюмени погода в выходные будет относительно стабильной. В субботу температура днем составит до −4 градусов, юго-западный ветер может усиливаться до 7 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, без осадков. В начале декабря, 1-го числа, температура ночью до −5, днем от −2 до −4 градусов. Ветер в воскресенье сменится на западный и будет дуть со скоростью от 3 до 6 метров в секунду. Выходные будут малооблачные, снега синоптики не обещают.
В Челябинск вернется тепло
В Челябинске на ближайших выходных станет только теплее. Gismeteo сообщает, что 30 ноября, в субботу, ночью температура упадет до −15 градусов, днем же она составит −2. В воскресенье ночью температура дойдет до −7, днем достигнет −2 градусов. Осадков в выходные не ожидается.
В Перми выходные будут умеренно теплыми
Выходные в Перми будут умеренно теплыми. Ожидаются выпадение небольших осадков и облачность. Об этом сообщил Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«Смена атмосферной циркуляции на циклоническую обеспечит натекание облачности и выпадение небольших, в том числе в Перми В субботу, 30 ноября, в ночное время температура воздуха окажется от −8 до −3 градусов (в Перми около −8 градусов), в горно-восточной части от −16 до −11 градусов. Днем потеплеет до −1 градуса, в Перми — от −3 до −1 градуса».
Погода в Кургане отклоняется от нормы
Температура воздуха в Кургане превысит норму: днем 30 ноября ожидается от −4 до −6 градусов, ночью от −8 до −10. Это на четыре градуса выше нормы. Днем же 1 декабря ожидается −1 градусов, ночью будет −8. Отклонение от нормы также составляет четыре градуса. Об этом сообщил синоптик Илья Винштейн в telegram-канале «Погода 45 — погода в Кургане».
ХМАО ожидает похолодание
В ХМАО ожидается похолодание. В выходные температуры воздуха упадет до −18 градусов. Ожидаются снегопады. По информации синоптиков Ханты-Мансийского ЦГМС, уже в ночь на 30 ноября до 13−18 градусов ниже нуля, днем будет 2−7 градусов со знаком минус. В воскресенье также сохранится минусовая температура: ночью — 13−18 ниже нуля, днем 4−9 градусов мороза.
ЯНАО накроет снег
На Ямале в выходные ожидаются снег, гололед и порывы ветра местами до 20 метров в секунду. 30 ноября и 1 декабря, температура будет находиться на уровне от минус 8 до минус 10 градусов. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура в декабре в регионе будет выше обычной, к тому же в первый зимний месяц пройдут сильные снегопады.