А будет ли зима: какая погода ждет россиян в выходные

В Тюмени погода в выходные будет относительно стабильной. В субботу температура днем составит до −4 градусов, юго-западный ветер может усиливаться до 7 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, без осадков. В начале декабря, 1-го числа, температура ночью до −5, днем от −2 до −4 градусов. Ветер в воскресенье сменится на западный и будет дуть со скоростью от 3 до 6 метров в секунду. Выходные будут малооблачные, снега синоптики не обещают.