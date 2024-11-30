Что ожидать от магнитной бури 1 декабря: прогноз и рекомендации

Если 1 декабря геомагнитная обстановка будет спокойной, то в дальнейшем, по прогнозам ученых, можно ожидать некоторого повышения геомагнитной активности 6 и 7 декабря. В эти дни уровень геомагнитных возмущений может достичь четырех баллов. Это уже относится к так называемой возбужденной магнитосфере. Четыре балла — это не буря, а скорее небольшое волнение, которое, тем не менее, может быть ощутимо для метеочувствительных людей.