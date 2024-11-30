На севере Бурятии объявили лавинную опасность

Снежная лавина — это тяжелая масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор. Влияние на устойчивость снежных масс оказывают: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход теплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после теплой погоды.