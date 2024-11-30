На севере Бурятии объявили лавинную опасность

УЛАН-УДЭ, 30 ноября. /ТАСС/. Сход снежных лавин возможен на севере Бурятии. Об этом сообщается на сайте территориального управления МЧС.
«По данным Бурятского гидрометцентра, с 08:00 [03:00 мск] 30 ноября по 08:00 [03:00 мск] 1 декабря в Северо-Байкальском районе возможен сход снежных лавин. Главное управление МЧС России по Республике Бурятия рекомендует гражданам не пренебрегать предупреждениями специалистов о рисках», — говорится в сообщении.
Снежная лавина — это тяжелая масса снега, падающая или соскальзывающая с крутых склонов гор. Влияние на устойчивость снежных масс оказывают: сильный снег, метель, дождь, оттепели или приход теплых ветров, повышение влажности воздуха, а также наступление холодов после теплой погоды.