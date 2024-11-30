Такой погоды не было давно: опубликован прогноз на декабрь

Жителям Дальневосточного федерального округа синоптики порекомендовали хорошо утеплиться, ведь температура в декабре на территории отдаленных регионов может опуститься до −40 градусов. В Бурятии будет около −15 градусов, в Анадыре, Забайкальском и Хабаровском крае температура составит −15…-20, а в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске — до −10 градусов. Порадует погода в Приморье: на территории региона будет +4…+2 градуса. Холоднее всего будет в Якутии, где дневная температура составит −35, а ночью и вовсе опустится до −41 градуса.