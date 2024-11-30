Такой погоды не было давно: опубликован прогноз на декабрь

1 декабря в России официально наступит зимний сезон. Конец осени ознаменовался аномально теплой погодой в Москве, Санкт-Петербурге и других городах Центральной России. Согласно прогнозам синоптиков, начало зимы также обещает быть мягким, с большим количеством осадков в виде дождя и снега. На Новый год температура существенно опустится, на территории нескольких регионов начнутся сильные снегопады. Подробнее о том, какая погода установится в России в декабре — в материале «Известий».
Прогноз погоды на месяц в Москве и Московской области
Первый месяц зимы для жителей столицы и Московской области будет комфортным — без резкого похолодания. Согласно сведениям портала Gismeteo, в декабре 2024 года на территории московского региона ожидается пасмурная погода, сопровождающаяся снегопадами и местами дождями. В первой половине декабря дневная температура не будет опускаться ниже −2 градусов. Ночью возможны похолодания до −4 градусов. Самыми теплыми днями станут 2, 3 и 6 декабря.
Во второй половине месяца почти каждый день будет идти снег. Температура днем составит от −2 до −5 градусов, ночью — до −7 градусов. Согласно прогнозу, в декабре в Москве и Московской области ожидается не более семи солнечных дней.
По словам главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, в этом году в Москве и области ожидается аномально теплый декабрь с температурой выше климатической нормы. В среднем температура воздуха будет держаться на отметке чуть выше нуля.
Погода на декабрь в СПб и Ленобласти
В Северной столице и Ленинградской области начало зимы тоже будет мягким. Согласно данным «Яндекс Погоды», в первых числах декабря дневная температура на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти составит от 0 до −3 градусов. Ночная температура будет постепенно понижаться в течение первых 15 дней — от 1 до 5 градусов ниже нуля.
Ближе к двадцатым числам декабря дневная температура закрепится на отметке −3 градуса, а к концу месяца станет еще ниже. Ночью в этот период может похолодать до −7 градусов. В целом декабрь в Санкт-Петербурге и Ленобласти будет теплым, снежным и пасмурным. С самого начала месяца регион накроют продолжительные снегопады, поэтому петербуржцы в полной мере смогут прочувствовать новогоднюю атмосферу праздника.
Прогноз погоды по регионам России
В России из-за обширной территории и богатого природного ландшафта погодные условия в регионах могут сильно различаться. Согласно прогнозу Гидрометцентра, на большей части европейской территории России среднемесячная температура декабря будет находиться в пределах нормы. В Новгородской, Белгородской, Тульской, Ивановской, Владимирской областях дневная температура в декабре не опустится ниже −5 градусов, а ночная составит от −4 до −7 градусов. Аналогичная ситуация с погодой будет и в граничащих с ними регионах.
В Ярославской, Вологодской, Калужской и Рязанской областях ожидается похолодание к концу месяца до −8 градусов, тогда как в Приволжском федеральном округе декабрь будет чуть теплее, чем в прошлом году. В Нижегородской области, Пензенской, Самарской, Кировской областях, Республике Марий Эл и Татарстане прогнозируется до −10 градусов мороза, а в Оренбургской области, Пермском Крае и Башкортостане — до 13 градусов ниже нуля.
В Северо-Западном федеральном округе синоптики прогнозируют повышенное количество осадков на территории Мурманской и Архангельской областей, Ненецком автономном округе, Республике Коми. В Карелии температура в декабре составит от −3 до −7 градусов, в Сыктывкаре, Мурманске и Архангельске — около 10 градусов ниже нуля. В Калининградской области плюсовые температуры до 5…+3 градусов могут сохраниться до конца 2024 года.
Начало зимы на территории Южного федерального округа наоборот может стать более сухим, чем обычно. Меньше всего осадков ожидается на территории Крыма. Согласно прогнозу метеорологов, в Калмыкии, Астрахани, Волгограде, ЛНР и ДНР температура воздуха будет +4…-2 градуса. В Севастополе, Краснодаре и Сочи в декабре будет значительно теплее — примерно 10−8 градусов выше нуля. Мягкая солнечная зима ожидается и в Северо-Кавказском федеральном округе. В Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкесской Республике ожидает +7…+5 градусов, в Ставропольском Крае — от +4 до 0.
На азиатской части России среднемесячная температура воздуха прогнозируется немного выше средних многолетних значений. Исключение составит северо-восток Таймыра и большинство районов Якутии. Там в декабре ожидается меньший объем осадков, чем за тот же период в прошлом году. В Свердловской, Тюменской и Челябинской областях температура воздуха составит −11 градусов, а в последних числах декабря она может опуститься до 17 градусов мороза. В ХМАО и ЯНАО в декабре будет от −15 до −19 градусов.
В Сибирском федеральном округе температура в декабре будет постепенно понижаться на протяжении всего месяца. В Новосибирске, Хакасии, Иркутске и Красноярском крае будет от −10 до −18, в Туве и Омской области — от −6 до −13.
Жителям Дальневосточного федерального округа синоптики порекомендовали хорошо утеплиться, ведь температура в декабре на территории отдаленных регионов может опуститься до −40 градусов. В Бурятии будет около −15 градусов, в Анадыре, Забайкальском и Хабаровском крае температура составит −15…-20, а в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске — до −10 градусов. Порадует погода в Приморье: на территории региона будет +4…+2 градуса. Холоднее всего будет в Якутии, где дневная температура составит −35, а ночью и вовсе опустится до −41 градуса.
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в целом на большей части территории России ожидается температура выше и около нормы. Аномальных морозов в декабре 2024 года не ожидается.
Какой будет погода на Новый год 2025
По мнению синоптиков, в праздничную ночь на большей части территории России будет привычная погода. Резкого похолодания ждать не стоит, особенно жителям Центральной России. В Москве и Московской области 31 декабря ожидается до −5 градусов ночью. В новогоднюю ночь возможен небольшой снег, который усилится на следующий день. В Воронежской, Калужской, Курской и Липецской областях будет чуть холоднее — до 7 градусов ниже нуля.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет от −2 до −4 градусов, снегопада на Новый год не прогнозируется. В Республике Коми, Архангельске и Нарьян-Маре в праздничную ночь ожидается до 9 градусов мороза, в Мурманске до −5, а в Калининграде от 0 до −1.
На юге России в большинстве регионов 31 декабря температура опустится чуть ниже нуля. В Краснодарском крае на Новый год ожидается дождь и до −1 градуса. На севере Крыма, в Ростове-на-Дону и Ставрополе праздничной ночью будет около −3 градусов. Возможны осадки в виде мокрого снега.
На востоке европейской части России погода 31 декабря будет комфортной, без сильных заморозков. В Нижнем Новгороде температура составит −6 градусов, в Самаре, Казани, Оренбурге и Кирове — около −9. В Перми и Уфе будет чуть холоднее — до 11 градусов ниже нуля. Сильных снегопадов 31 декабря не ожидается.
В Уральском федеральном округе температура воздуха новогодней ночью будет немного ниже, чем в предыдущие дни месяца. В Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске 31 декабря прогнозируют 13 градусов ниже нуля, а в ХМАО и ЯНАО — до −20 градусов мороза.
На территории Сибири 31 декабря средняя температура составит −10 градусов. В Алтайском крае на Новый год прогнозируется −15 градусов, в Иркутске −14, Красноярске −13, Новосибирске −11.
Первыми встретят 2025 год жители Дальнего Востока. На большей части федерального округа 31 декабря будет минусовая температура, доходящая до −20 градусов. В Петропавловске-Камчатском, Владивостоке и Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь прогнозируется до −9 градусов, в Магадане и Хабаровске −15, в Благовещенске −18. Холоднее всего будет в Якутске. 31 декабря температура в Республике Саха составит −33 градуса.