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Вильфанд рассказал, какой может быть зима в Европе

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Ярко выраженных прогнозов, что на территории западной Европы зима будет холоднее обычного, пока нет, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: © РИА Новости

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды заявило, что температуры в зимние месяцы в странах Евросоюза будут оставаться в основном ниже уровней, которые были отмечены в последние два года.

«Пока нет таких ярко выраженных прогнозов, что на территории западной Европы будет зима холоднее обычного… Расчеты, которые делают коллеги, не демонстрируют, что там прогнозируется явное понижение температуры», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что температура около и выше нормы в декабре прогнозируется на всей территории России, в том числе на европейской части страны.