Вильфанд рассказал, какой может быть зима в Европе

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды заявило, что температуры в зимние месяцы в странах Евросоюза будут оставаться в основном ниже уровней, которые были отмечены в последние два года.
«Пока нет таких ярко выраженных прогнозов, что на территории западной Европы будет зима холоднее обычного… Расчеты, которые делают коллеги, не демонстрируют, что там прогнозируется явное понижение температуры», — сказал Вильфанд.
Он отметил, что температура около и выше нормы в декабре прогнозируется на всей территории России, в том числе на европейской части страны.