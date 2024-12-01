В Петербурге миновала угроза наводнения

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений, которые закрыли в субботу вечером из-за угрозы подъема уровня воды в устье реки Нева выше критических значений, открыли, сообщает Дирекция КЗС в Telegram-канале.
«Сегодня, 1 декабря 2024 года, в 9:52 по московскому времени затворы водопропускных и судопропускных сооружений переведены в положение “открыто”, — говорится в сообщении.
Судоходный канал Кронштадтского корабельного фарватера свободен для движения судов.
Ранее Дирекция КЗС сообщала, что в субботу в восточной части Финского залива было объявлено штормовое предупреждение. В целях предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений по распоряжению ЦУКС ГУМЧС России по Санкт-Петербургу был задействован Комплекс защитных сооружений от наводнений. Движение судов по Кронштадтскому фарватеру было приостановлено по распоряжению капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург».
Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В 1979 году был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.