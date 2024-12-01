Синоптик рассказал о погоде в Центральной России зимой

«В Центральной России сезонная температура воздуха ожидается на 2−3 градуса теплее климатической нормы. Аномальных отклонений количества осадков не прогнозируется, но тем не менее снежный покров во второй половине зимы, например, в столичном регионе порой будет достигать 30−50 сантиметров, а местами — до полуметра-метра, но из-за частых оттепелей они будут постоянно “сдуваться”, — рассказал Тишковец.