В горах КБР объявили высокую лавиноопасность

НАЛЬЧИК, 1 декабря. /ТАСС/. Высокая лавиноопасность на высоте 2,5 тыс. м сохраняется в горах Кабардино-Балкарии (КБР). Соответствующее экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС России по республике.
«По представленным северо-кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, с 18:00 1 декабря до 18:00 2 декабря в горах Кабардино-Балкарской Республики лавиноопасно», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в МЧС республики сообщили, что в горах Кабардино-Балкарии начался лавиноопасный сезон. Наиболее лавиноопасным районом является Приэльбрусье, в верховьях долины реки Баксан, полянах Азау и Чегет, Больших Нарзанах.
Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий на объектах, находящихся в районах схода снежных масс. В этой связи МЧС рекомендует кататься только на маркированных трассах, не выходить в горы во время сильного снегопада и следить за изменением погоды.