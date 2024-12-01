В горах КБР объявили высокую лавиноопасность

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий на объектах, находящихся в районах схода снежных масс. В этой связи МЧС рекомендует кататься только на маркированных трассах, не выходить в горы во время сильного снегопада и следить за изменением погоды.