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В горах КБР объявили высокую лавиноопасность

Наиболее лавиноопасным районом является Приэльбрусье.

Сейчас в Ричмонде: 2 м/с 64% 762 мм рт. ст. +4°
Источник: МЧС РФ

НАЛЬЧИК, 1 декабря. /ТАСС/. Высокая лавиноопасность на высоте 2,5 тыс. м сохраняется в горах Кабардино-Балкарии (КБР). Соответствующее экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС России по республике.

«По представленным северо-кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, с 18:00 1 декабря до 18:00 2 декабря в горах Кабардино-Балкарской Республики лавиноопасно», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в МЧС республики сообщили, что в горах Кабардино-Балкарии начался лавиноопасный сезон. Наиболее лавиноопасным районом является Приэльбрусье, в верховьях долины реки Баксан, полянах Азау и Чегет, Больших Нарзанах.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий на объектах, находящихся в районах схода снежных масс. В этой связи МЧС рекомендует кататься только на маркированных трассах, не выходить в горы во время сильного снегопада и следить за изменением погоды.