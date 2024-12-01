Магнитная буря обрушится на Землю в ночь на 2 декабря

В ночь с 1 на 2 декабря, с 00:00 до 03:00, прогнозируется небольшое увеличение геомагнитной активности, которое достигнет четырех баллов по шкале Kp-индекса.
Ученые называют это состояние «возбужденной магнитосферой». Оно не является полноценной магнитной бурей и, как правило, не оказывает значительного влияния на здоровье людей.
10 ноября ученые зафиксировали сильную солнечную вспышку, близкую к классу X.
25 октября в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН спрогнозировали появление магнитной бури, которая по своему уровню была приближена к G1, но так и не достигла его: влияние солнечной вспышки было достаточно слабым.
Днем ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на Солнце произошла мощная вспышка Х3,3 класса впервые после двухнедельного перерыва. По его словам, выброс не должен был оказать прямого влияния на Землю.