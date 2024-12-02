Вильфанд: в Атлантике количество циклонов существенно превысило прогнозы

Он отметил, что исследователи связывают повышенное количество ураганов и штормов с очень высокой температурой в Атлантике. ВМО подсчитала, что это уже девятый сезон подряд, когда количество ураганов превосходит их климатические показатели. «Количество тропических циклонов, ураганов, очень сильных ураганов увеличивается с каждым десятилетием. Поскольку спутниковая информация начала фиксировать их где-то с 70-х годов, тропические циклоны стали заметны и очень трудно было прогнозировать их направление. Если в период 70−80-х годов число летальных исходов от тропических циклонов за десятилетие превышало 350 тыс. человек, то благодаря системе хорошего прогнозирования и развитию систем раннего предупреждения со стороны сообщества ВМО, в 2010—2019 годах, в прошедшем десятилетии, количество погибших составило менее 20 тыс., вследствие чего можно оценить значимость прогнозирования погоды», — подытожил руководитель Гидрометцентра.