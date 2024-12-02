Вильфанд: в Атлантике количество циклонов существенно превысило прогнозы

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Фактическое количество штормов в 2024 году в Атлантике существенно превысило их прогнозируемое число. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), их должно было быть 14, сейчас уже зафиксировано 18, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Атлантике в 2024 году количество циклонов было существенно больше, чем это бывает по норме, по климатическим характеристикам. ВМО выпустила информацию о том, что в 2024 году зафиксировано 18 штормов, вместо 14, это заметное превышение, на четверть. 11 из них были ураганами со скоростью ветра 33 м/с и более, а 5 усилились до очень сильных ураганов со скоростью ветра 50 м/с и более», — сообщил он.
Метеоролог пояснил, что предполагалось, что в этом сезоне сформируется 14 штормов, 7 ураганов и 3 очень сильных урагана. Фактически зарегистрировано 18 штормов, 11 ураганов и 5 очень сильных ураганов.
Он отметил, что исследователи связывают повышенное количество ураганов и штормов с очень высокой температурой в Атлантике. ВМО подсчитала, что это уже девятый сезон подряд, когда количество ураганов превосходит их климатические показатели. «Количество тропических циклонов, ураганов, очень сильных ураганов увеличивается с каждым десятилетием. Поскольку спутниковая информация начала фиксировать их где-то с 70-х годов, тропические циклоны стали заметны и очень трудно было прогнозировать их направление. Если в период 70−80-х годов число летальных исходов от тропических циклонов за десятилетие превышало 350 тыс. человек, то благодаря системе хорошего прогнозирования и развитию систем раннего предупреждения со стороны сообщества ВМО, в 2010—2019 годах, в прошедшем десятилетии, количество погибших составило менее 20 тыс., вследствие чего можно оценить значимость прогнозирования погоды», — подытожил руководитель Гидрометцентра.
Ранее Вильфанд сообщал о том, что теплые воздушные массы из Атлантики оказывают непосредственное влияние на температурные показатели, которые превышали свои климатические значения в России.
Атлантический сезон ураганов начинается 1 июня и заканчивается 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.