Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Кроноцком заливе на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 65% 762 мм рт. ст. +3°
Источник: © РИА Новости

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Кроноцком заливе на Камчатке, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю.

«В акватории Тихого океана зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Магнитуда сейсмособытия составила 5,1. Эпицентр землетрясения находился в Кроноцком заливе, в 155 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского», — говорится в сообщении.

В отдельных районах землетрясение ощущалось силой два балла. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.