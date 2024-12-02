На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,1

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Кроноцком заливе на Камчатке, сообщает управление МЧС России по Камчатскому краю.
«В акватории Тихого океана зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Магнитуда сейсмособытия составила 5,1. Эпицентр землетрясения находился в Кроноцком заливе, в 155 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского», — говорится в сообщении.
В отдельных районах землетрясение ощущалось силой два балла. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.