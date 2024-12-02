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Вильфанд прогнозирует изменение погоды в Сибири и на Дальнем Востоке

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Переменчивые температуры ожидаются в течение текущей недели в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, значения могут опускаться до минус 30−38 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: Агентство «Москва»

«Необычная, изменчивая погода в Сибири, Забайкалье, Амурской области, температура там будет ниже 30 градусов на этой неделе, в Иркутской области ночью прогнозируется минус 35−38 градусов. Очень необычная погода на юго-востоке нашей страны, в Приморском крае в ближайшие дни теплая погода, температуры дневные около нуля, ночью небольшой минус. Аномалии температуры касаются Сахалина и юга Хабаровского края, в регионе ожидаются высокие температуры, но циклон, который будет проходить через побережье Дальнего Востока, приведет к тому, что в среду произойдет заметное понижение температуры на 4−5 градусов, а к пятнице-субботе уже температура будет на 6−7 градусов ниже нормы. В Западной Сибири, Красноярском крае и Якутии будут наблюдаться положительные аномалии, но, конечно же, температурный фон отрицательный», — рассказал метеоролог.

Он отметил, что к середине недели в Магадане температура будет близка к норме, в область возвращаются 20-градусные морозы на побережье, на Колыме прогнозируется до минус 35 градусов ночью. «Хотя все равно будет температура выше нормы на 10 градусов, в это время там должны быть 45-градусные морозы. В центре Якутии ночные температуры составляют минус 20−25 градусов, дневные — 15−20, а должны быть на 16−18 градусов ниже. Именно поэтому в Якутии полыхает зимняя жара», — добавил руководитель Гидрометцентра.

Вильфанд подчеркнул, что на неделе существенно улучшится погода на юге европейской России, а именно в Краснодарском крае, Крыму и республиках Северного Кавказа. Постепенно в регионы будет поступать более теплый воздух.

«Если сейчас ночные температуры около 0, плюс 7, то уже к концу недели температуры будут ночью около плюс 4 градусов, днем около — 10 градусов. В начале декабря звучит совсем неплохо, погода ожидается преимущественно без осадков», — заключил он.