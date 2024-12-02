Вильфанд прогнозирует изменение погоды в Сибири и на Дальнем Востоке

«Необычная, изменчивая погода в Сибири, Забайкалье, Амурской области, температура там будет ниже 30 градусов на этой неделе, в Иркутской области ночью прогнозируется минус 35−38 градусов. Очень необычная погода на юго-востоке нашей страны, в Приморском крае в ближайшие дни теплая погода, температуры дневные около нуля, ночью небольшой минус. Аномалии температуры касаются Сахалина и юга Хабаровского края, в регионе ожидаются высокие температуры, но циклон, который будет проходить через побережье Дальнего Востока, приведет к тому, что в среду произойдет заметное понижение температуры на 4−5 градусов, а к пятнице-субботе уже температура будет на 6−7 градусов ниже нормы. В Западной Сибири, Красноярском крае и Якутии будут наблюдаться положительные аномалии, но, конечно же, температурный фон отрицательный», — рассказал метеоролог.