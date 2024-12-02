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Мэр Владивостока порекомендовал компаниям сократить рабочий день из-за гололеда

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Мэр Владивостока Константин Шестаков рекомендовал работодателям отпустить по возможности сотрудников домой после 14:00 (07:00 мск) в связи с ожидающимися осадками в виде мокрого снега и возможной гололедицей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Источник: АиФ

«Прошу по возможности работодателей отпустить сотрудников домой после 14:00, чтобы снизить возможные затруднения на дорогах. В случае выпадения снега к его уборке оперативно готовы приступить 178 единиц дорожной техники. Они будут дежурить круглосуточно», — цитирует пресс-служба Шестакова.

По данным Приморского гидрометцентра, Приморье оказалось во власти циклона, который будет смещаться вдоль восточного побережья и вызовет снег, на юге и побережье — снег с дождем. Во Владивостоке будут идти осадки, к середине дня температура начнет понижаться, дождь перейдет в снег, температура воздуха опустится до минус 6 градусов.

Жителям города Владивостока рекомендуется не выезжать на дороги на личном автомобиле. Кроме того, в муниципальных школах сегодня будут сокращены уроки во вторую смену. Также водителям рекомендуют не парковать машины вблизи неустойчивых конструкций.