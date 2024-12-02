Мэр Владивостока порекомендовал компаниям сократить рабочий день из-за гололеда

По данным Приморского гидрометцентра, Приморье оказалось во власти циклона, который будет смещаться вдоль восточного побережья и вызовет снег, на юге и побережье — снег с дождем. Во Владивостоке будут идти осадки, к середине дня температура начнет понижаться, дождь перейдет в снег, температура воздуха опустится до минус 6 градусов.