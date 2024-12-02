Народные приметы на 3 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

3 декабря верующие вспоминают святого Прокла и святого Григория Декаполита. На Руси этот день называли Проклов день, или Григоров день. Святой Прокл считался защитником от бед, а святой Григорий — покровителем молитвы и терпения.
Приметы погоды 3 декабря
Для начала рассмотрим народные приметы на 3 декабря в 2024 году о погоде.
Снег ложится в этот день ровно и не тает, значит зима будет спокойной. Если он идет весь день — жди заморозков. При этом сам снежный день будет теплым и ясным.
Морозный день с ясным небом сулит долгие холода. Утренний иней на деревьях — к снежной зиме.
Если ветер дует с юга — жди мягкую погоду, если с севера — затяжных морозов. Птицы ведут себя шумно — к скорым переменам погоды. Домашние животные не хотят выходить на улицу — к сильным морозам. Выглянуло солнце — жди оттепель.
Если 3 декабря снегирь поет, а сорока спряталась под крышу, значит скоро начнется вьюга. Ее же предвещают перистые облака, которые растянулись грядой.
Что можно делать 3 декабря
На Руси в этот день обращались к святым с молитвой о здоровье и удаче. Можно было проводить генеральную уборку, чинить зимнюю одежду и обувь. Также 3 декабря готовили дом к зиме: утепляли окна, проверяли отопление. Можно было начинать ремонт, избавляться от старой мебели. Говорилось, что это избавит жилище от негативной энергии. К слову, делать ремонт еще и полезно для здоровья. В частности, нужно своевременно обновлять обои, поскольку в старом покрытии могут образоваться плесневые грибы.
Можно было заниматься рукоделием — шить, вязать теплые вещи.
Также 3 декабря было принято проводить обряды борьбы с нечистой силой. Колдунам и ведьмам посылали проклятья — считалось, что это лишит их сил.
На Прокла разрешалось совершать крупные покупки — по поверью, купленное прослужит долго, а ушедшие деньги скоро вернутся обратно. Кроме того, 3 декабря — хороший день для поиска ответов на волнующие вопросы, разрешения конфликтов и прощения обид.
Что запрещено делать 3 декабря
Теперь рассмотрим народные приметы на 3 декабря о запретах.
- В этот день не рекомендовали пренебрегать теплыми вещами — считалось, что холода в этот день особенно опасны.
- Советовали не делать резкие движения, чтобы не привлечь неудачи.
- 3 декабря наши предки старались не выходить из дома без крайней необходимости, особенно после захода солнца.
- В этот день советовали не начинать судебные или спорные дела. Говорилось, что велика вероятность поражения.
- Также запрещалось игнорировать семейные дела — в этот день считалось важным уделить внимание близким.
- На Прокла не советовали отправляться в дальнюю дорогу — люди опасались, что в пути могут возникнуть неприятные ситуации и неудачи.
- Нельзя было устраивать шумные посиделки. По поверью, чрезмерно веселое настроение может обернуться печальными последствиями.
- Запрещалось злиться и мыслить негативно. Опасались, что это быстро вернется бумерангом и приведет к депрессии. Кстати, риск ее развития возрастает перед Новым годом. Так, к депрессии могут привести навязчивые мысли о нереализованных целях, нехватка ресурсов, физиологические причины.