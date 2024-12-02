Народные приметы на 3 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

На Руси в этот день обращались к святым с молитвой о здоровье и удаче. Можно было проводить генеральную уборку, чинить зимнюю одежду и обувь. Также 3 декабря готовили дом к зиме: утепляли окна, проверяли отопление. Можно было начинать ремонт, избавляться от старой мебели. Говорилось, что это избавит жилище от негативной энергии. К слову, делать ремонт еще и полезно для здоровья. В частности, нужно своевременно обновлять обои, поскольку в старом покрытии могут образоваться плесневые грибы.