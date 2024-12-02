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Народные приметы на 3 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

На каждый день существует целый ряд народных примет. На Руси им придавали большое значение, сейчас зачастую их воспринимают более скептически, но все же интересно узнать, во что верили наши предки.

Айгуль Сабитова
Автор Погода Mail
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Источник: Unsplash / CC0

3 декабря верующие вспоминают святого Прокла и святого Григория Декаполита. На Руси этот день называли Проклов день, или Григоров день. Святой Прокл считался защитником от бед, а святой Григорий — покровителем молитвы и терпения.

Приметы погоды 3 декабря

Для начала рассмотрим народные приметы на 3 декабря в 2024 году о погоде.

Снег ложится в этот день ровно и не тает, значит зима будет спокойной. Если он идет весь день — жди заморозков. При этом сам снежный день будет теплым и ясным.

Морозный день с ясным небом сулит долгие холода. Утренний иней на деревьях — к снежной зиме.

Если ветер дует с юга — жди мягкую погоду, если с севера — затяжных морозов. Птицы ведут себя шумно — к скорым переменам погоды. Домашние животные не хотят выходить на улицу — к сильным морозам. Выглянуло солнце — жди оттепель.

Если 3 декабря снегирь поет, а сорока спряталась под крышу, значит скоро начнется вьюга. Ее же предвещают перистые облака, которые растянулись грядой.

Что можно делать 3 декабря

На Руси в этот день обращались к святым с молитвой о здоровье и удаче. Можно было проводить генеральную уборку, чинить зимнюю одежду и обувь. Также 3 декабря готовили дом к зиме: утепляли окна, проверяли отопление. Можно было начинать ремонт, избавляться от старой мебели. Говорилось, что это избавит жилище от негативной энергии. К слову, делать ремонт еще и полезно для здоровья. В частности, нужно своевременно обновлять обои, поскольку в старом покрытии могут образоваться плесневые грибы.

Можно было заниматься рукоделием — шить, вязать теплые вещи.

Также 3 декабря было принято проводить обряды борьбы с нечистой силой. Колдунам и ведьмам посылали проклятья — считалось, что это лишит их сил.

На Прокла разрешалось совершать крупные покупки — по поверью, купленное прослужит долго, а ушедшие деньги скоро вернутся обратно. Кроме того, 3 декабря — хороший день для поиска ответов на волнующие вопросы, разрешения конфликтов и прощения обид.

Что запрещено делать 3 декабря

Теперь рассмотрим народные приметы на 3 декабря о запретах.

  • В этот день не рекомендовали пренебрегать теплыми вещами — считалось, что холода в этот день особенно опасны.
  • Советовали не делать резкие движения, чтобы не привлечь неудачи.
  • 3 декабря наши предки старались не выходить из дома без крайней необходимости, особенно после захода солнца.
  • В этот день советовали не начинать судебные или спорные дела. Говорилось, что велика вероятность поражения.
  • Также запрещалось игнорировать семейные дела — в этот день считалось важным уделить внимание близким.
  • На Прокла не советовали отправляться в дальнюю дорогу — люди опасались, что в пути могут возникнуть неприятные ситуации и неудачи.
  • Нельзя было устраивать шумные посиделки. По поверью, чрезмерно веселое настроение может обернуться печальными последствиями.
  • Запрещалось злиться и мыслить негативно. Опасались, что это быстро вернется бумерангом и приведет к депрессии. Кстати, риск ее развития возрастает перед Новым годом. Так, к депрессии могут привести навязчивые мысли о нереализованных целях, нехватка ресурсов, физиологические причины.