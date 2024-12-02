В Магадане зафиксировали аномально высокие температуры

«Циклон, пришедший у нас с Юго-Восточной Азии в южную часть Охотского моря, с выносом теплых воздушных масс, приносит повышение температуры воздуха. В городе Магадане был превышен абсолютный максимум. Максимальная температура воздуха для этих дней составила +1,7 и +2,1 градусов по Цельсию. В последующие три дня у нас ожидается понижение температуры воздуха», — сообщила собеседница агентства.