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На широте Мурманска началась полярная ночь

На широте Мурманска началась полярная ночь, которая продлится до 11 января. В это время солнце не будет подниматься над горизонтом, а день представляет собой сумерки. Об этом сообщили в астрономо-геодезическом объединении «Мурманск».

Сейчас в Ричмонде: -4° 0 м/с 68% 767 мм рт. ст. +2°

В города Мурманской области полярная ночь приходит в разное время, это зависит от их географического положения. Так, например, в Печенге — самом северном населенном пункте Мурманской области — полярная ночь самая длинная, ее продолжительность составляет 47 дней. На широте Вайда-губы, которая находится на полуострове Рыбачьем, полярная ночь наступила 26 ноября и завершится лишь 16 января. А в городе Кандалакше, который расположен в южной части региона, полярной ночи нет вовсе.

В школах Заполярья с 1 декабря до 1 марта вводится щадящий режим занятий, сообщили в региональном министерстве образования и науки. Занятия в первой смене теперь будут начинаться в 08:30 утра. Для учеников с 1-го по 7-й классы отменяются домашние задания на выходные и после контрольных работ. Также в феврале у школьников добавятся дополнительные каникулы.