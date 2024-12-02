На широте Мурманска началась полярная ночь

В города Мурманской области полярная ночь приходит в разное время, это зависит от их географического положения. Так, например, в Печенге — самом северном населенном пункте Мурманской области — полярная ночь самая длинная, ее продолжительность составляет 47 дней. На широте Вайда-губы, которая находится на полуострове Рыбачьем, полярная ночь наступила 26 ноября и завершится лишь 16 января. А в городе Кандалакше, который расположен в южной части региона, полярной ночи нет вовсе.