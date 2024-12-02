В Хабаровском крае из-за циклона задержали восемь авиарейсов

ХАБАРОВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия привели к задержке восьми авиарейсов в Хабаровском крае. Об этом сообщили ТАСС в региональной авиакомпании «Хабаровские авиалинии».
«Всего на сегодня задержано восемь рейсов, это 91 пассажир», — сказали в авиакомпании.
Рейс 401 по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск задерживается в Николаевске до завтра. Причина — снег и низкая облачность в Охотске. Пассажиров разместят в гостинице и обеспечат питанием.
Задержаны также вылеты в поселок Херпучи района имени Лазо. Утром взлетную полосу там чистили от снега. Планировалось выполнение рейсов, однако светлого времени суток для осуществления вылетов не хватило, а на территории этого объекта нет светосигнального оборудования. Вылеты из Хабаровска и обратно за 27 и 30 ноября перенесли на завтра. Отложены и другие рейсы.
В авиакомпании сообщили, что работа аэропорта поселения Богородское в Ульчском районе Хабаровского края возобновлена после очистки полосы от снега. Его закрывали утром в понедельник. Самолет из Хабаровска по этому направлению улетел, еще два рейса запланированы на завтра. Восстановлено также авиасообщение поселения Аян Аяно-Майского района с краевой столицей. 2 декабря выполняется четыре рейса с учетом перелетов туда и обратно. Полетели самолеты в населенный пункт Нелькан.
Циклон.
Циклон оказывает влияние на Хабаровский край с прошлой недели. Он принес в регион сильный снег и ветер. По данным на пятницу, выпало до 70% месячной нормы осадков.
По информации Дальневосточного УГМС, 3 и 4 декабря на большей части Хабаровского края ожидаются снегопады. На побережье Татарского пролива — в Советско-Гаванском и Ванинском районах — прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега, по долинам рек и на побережье — усиление ветра до 15−20 м/с. В северных районах края, а именно в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах, метеоявления могут достигнуть опасных значений, передает ГУ МЧС России по региону. Местами там ожидается очень сильный снег, усиление ветра на побережье Охотского моря с порывами до 19−24 м/с.
Сильный ветер ждут и в Хабаровске. 4 декабря ожидаются порывы до 15−20 м/с.
Главам муниципальных образований направлены рекомендации о принятии мер на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий.