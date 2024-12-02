В Хабаровском крае из-за циклона задержали восемь авиарейсов

По информации Дальневосточного УГМС, 3 и 4 декабря на большей части Хабаровского края ожидаются снегопады. На побережье Татарского пролива — в Советско-Гаванском и Ванинском районах — прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега, по долинам рек и на побережье — усиление ветра до 15−20 м/с. В северных районах края, а именно в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах, метеоявления могут достигнуть опасных значений, передает ГУ МЧС России по региону. Местами там ожидается очень сильный снег, усиление ветра на побережье Охотского моря с порывами до 19−24 м/с.