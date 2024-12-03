Народные приметы на 4 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день старались не совершать крупные покупки и не пересчитывать деньги, особенно мелочь — опасались, что иначе можно обеднеть. Давать в долг тоже было не принято — если кто-то просил, то можно было отдать деньги просто так, не рассчитывая на возврат.