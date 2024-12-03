Народные приметы на 4 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

4 декабря отмечается Введение во храм Пресвятой Богородицы, которое считается началом настоящей зимы. На Руси говорилось: «Введение пришло — зиму привело». Также этот день называли «воротами зимы». Открывались зимние «введенские» ярмарки, где многие продавали сани.
Приметы погоды 4 декабря
Для начала рассмотрим народные приметы на 4 декабря в 2024 году о погоде.
- Если ярко светят звезды либо вечер озарил яркий закат — жди резкого похолодания.
- Стужа в этот день говорит о том, что с декабря по февраль будут сильные морозы и много снега, а лето будет жарким.
- Обильный снегопад 4 декабря — к снежной и морозной зиме.
- Если в этот день светит солнце и небо ясное — в ближайшие месяца снега не будет.
- Облачность предвещает плохую погоду.
- Также мороз и солнце в этот день сулят богатый урожай хлеба летом. Его же предвещает пасмурная погода.
- Если 4 декабря морозный и солнечный день, значит зима будет мягкая и относительно теплая.
- Издалека слышен колокольный звон — жди похолодания.
- Если колокольный звон глухой, то надвигается снегопад.
- Лошадь в этот день упрямится — скоро выпадет снег.
Что можно делать 4 декабря
Верующие в этот день шли в храм на службу, чтобы попросить помощи у святых.
4 декабря не утруждались физически и отдыхали. На Руси в этот день было принято устраивать гулянья, играть в снежки и другие игры, кататься на санях, водить хороводы. Днем люди ездили на ярмарки, а вечером собирались всей семьей за столом.
Женщины в этот день ходили в гости в сопровождении мужчины. Такой жест считался благоприятным знаком для хозяев дома. Говорилось, что это принесет удачу и им, и гостям.
Также 4 декабря люди старались проявлять доброту к своим питомцам. Считалось, что такие действия принесут счастье и крепкое здоровье всем членам семьи. К слову, зимой животные нуждаются в особом уходе. Например, собакам, которые сильно мерзнут в это время года, нужно покупать одежду и обувь.
Разрешалось совершать покупки и тратить деньги. Можно есть блюда из рыбы.
Что касается обрядов и ритуалов на Введенье, то часто они были связаны с торговлей и деньгами. Прежде чем их проводить, три дня держали строгий пост.
Незамужние девушки 4 декабря гадали на будущего мужа: читали специальный заговор, чтобы увидеть суженого во сне.
Что запрещено делать 4 декабря
В этот день не принято было заниматься уборкой, делать домашние дела и ремонт, стирать белье, выбрасывать ненужные вещи.
Также 4 декабря советовали не заниматься рукоделием. Считалось, что в этот день острые предметы (спицы, иголки, ножницы, ножи) становятся опасными. Говорилось, что раны от них могут привести к беде.
В этот день старались не совершать крупные покупки и не пересчитывать деньги, особенно мелочь — опасались, что иначе можно обеднеть. Давать в долг тоже было не принято — если кто-то просил, то можно было отдать деньги просто так, не рассчитывая на возврат.
Запрещалось стричься и что-либо делать с телом и внешностью. Люди боялись, что так можно поменять судьбу в худшую сторону.
В этот день было запрещено копать. Считалось, что земля набирает силы и готовится к приходу теплых месяцев. По поверью, нарушение этого запрета может привести к потере урожая.
Нельзя было 4 декабря ругаться, выяснять отношения, а также слишком бурно веселиться и употреблять алкоголь. Говорилось, что тогда удача может отвернуться. К слову о спиртном. Недавно исследователи рассказали, что его не стоит пить на ночь. Дело в том, что алкоголь делает сон поверхностным, мешает полноценно отдохнуть.
Нельзя было в этот день ругать и наказывать животных. Также в этот день старались избегать разговоров о магии или колдовстве. Наши предки боялись, что это может привлечь внимание нечистых сил и злых духов.