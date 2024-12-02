В Петербурге нейросети будут сражаться с борщевиком

Теперь в число проблем, которые выявляет сеть камер, планируют добавить и борщевик. По словам Геращенко, следить за нарушениями будут также оснащенные камерами беспилотники: искать будут скопления растений и дачные участки, чьи владельцы запустили территорию и допустили активный рост сорняка. С растениями будут бороться, владельцев земли — штрафовать. Санкт-Петербург, по словам Геращенко, будет рад поделиться своими наработками и с другими регионами, которые сталкиваются с борщевиком.