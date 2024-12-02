В Петербурге нейросети будут сражаться с борщевиком

Борщевик — опасный сорняк: он ядовит, вызывает сильную аллергическую реакцию, очень активно распространяется и с трудом поддается уничтожению. В середине XX века в СССР его пытались культивировать как дешевый комбикорм для скота, но семена растения вырвались на волю и начали стремительно заполонять пустыри, берега водоемов и обочины дорог, попутно разрушая естественную экосистему.
В 2015 году борщевик (а точнее, ядовитый Борщевик Сосновского) утратил статус сельскохозяйственной культуры и официально был признан сорняком. Пока что остановить распространение вредоносной удается с трудом: борщевик процветает на территории Белоруссии, центральной России и Восточной Европы.
В Санкт-Петербурге бороться с сорняком решили с помощью современных технологий — как пишет Фонтанка, город намерен атаковать борщевик дронами и нейросетями. О решении заявил начальник Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Алексей Геращенко. Новые технологии начнут использовать уже с 2025 года.
Тему подняли по время конференции «Ограничение распространения агрессивных инвазивных видов растений в городской среде» в Законодательном собрании Петербурга.
Алексей Геращенко напомнил, что в уходящем году в городе запустили восемь комплексов «умных» видеокамер, которые с помощью нейросетей распознают целый ряд нарушений: ямы, кучи мусора, граффити и несогласованные пристройки к фасадам зданий. Всего в городе нейросети обрабатывают картинку с 10 тысяч видеокамер, а скоро их будет уже 20 тысяч.
Теперь в число проблем, которые выявляет сеть камер, планируют добавить и борщевик. По словам Геращенко, следить за нарушениями будут также оснащенные камерами беспилотники: искать будут скопления растений и дачные участки, чьи владельцы запустили территорию и допустили активный рост сорняка. С растениями будут бороться, владельцев земли — штрафовать. Санкт-Петербург, по словам Геращенко, будет рад поделиться своими наработками и с другими регионами, которые сталкиваются с борщевиком.
Кстати, эти сорняки — проблема не только нашего континента: ранее рассказывали, как гигантский борщевик захватывает США.