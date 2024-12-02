Переживший цунами в Таиланде мужчина смог выжить из-за автомата с колой

Луис Муллан пережил 26 декабря 2004 года смертоносное цунами, обрушившееся на Таиланд. Ему удалось выжить благодаря автомату, в котором продавалась газировка. Подробностями он поделился в беседе с People.
В 2004 году Луису Муллану было 16 лет. Он отдыхал в Таиланде вместе с 11-летним братом Тео и родителями — Леонардом и Кэтрин.
«Вода отступила, на лицах людей появилась растерянность. Никто не понимал, что происходит», — рассказывает Луис Муллан. Тогда он вспомнил, что не запер номер и решил вернуться в гостиницу, вместе с ним к отелю отправился его брат. Их родители, как и другие отдыхающие, остались на пляже. Когда братья подошли к гостинице, ситуация начала меняться. Подростки попытались вернуться к береговой линии, но так и не смогли найти родителей.
Какое-то время братья бежали в толпе людей рядом, но прибывавшая вода их рассоединила. «Словно проваливаешься в стиральную машину», — так Луис Муллан говорит о произошедшем. Юноша уходил под воду, из последних сил он попытался вынырнуть и сделать глоток воздуха. Ему удалось добраться до здания, автомат по продаже колы он использовал как поплавок, чтобы схватиться за строительные леса. В здании были и другие люди, они помогли ему забраться внутрь. Луис Муллан переживал, что на курорт может обрушиться еще одна волна и со временем перебрался в другое здание, он также пытался найти младшего брата. Ему посчастливилось встретить людей, которые знали, где мог бы находиться мальчик, подходивший под описание Лео Муллана.
Через несколько недель Леонарда и Кэтрин Муллан нашли мертвыми. Братьев на воспитание забрала семья, жившая по соседству.
Произошедшее в 2004 году цунами было вызвано 9-бальным землетрясением на дне океана. Из-за поднявшей воды в Индонезии, Индии, Таиланде и других азиатских странах без вести пропали и погибли 230 тыс. человек. Как уточнили в энциклопедии Britannica, высота волн достигала 9 м.
Среди выживших в природной катастрофе — модель Петра Немцова, которая в декабре 2004 года отдыхала в Таиланде вместе с бойфрендом Саймоном Этли. Девушка схватилась за лист пальмы и вскарабкалась на растение, где провела восемь часов. Ее возлюбленному спастись не удалось.