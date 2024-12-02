Переживший цунами в Таиланде мужчина смог выжить из-за автомата с колой

Какое-то время братья бежали в толпе людей рядом, но прибывавшая вода их рассоединила. «Словно проваливаешься в стиральную машину», — так Луис Муллан говорит о произошедшем. Юноша уходил под воду, из последних сил он попытался вынырнуть и сделать глоток воздуха. Ему удалось добраться до здания, автомат по продаже колы он использовал как поплавок, чтобы схватиться за строительные леса. В здании были и другие люди, они помогли ему забраться внутрь. Луис Муллан переживал, что на курорт может обрушиться еще одна волна и со временем перебрался в другое здание, он также пытался найти младшего брата. Ему посчастливилось встретить людей, которые знали, где мог бы находиться мальчик, подходивший под описание Лео Муллана.