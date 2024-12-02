Готовим сеянцы, черенкуем хвойные. Главные заботы дачников в декабре

Материал подойдет любой, главное не брать тот, что сильно намокает и долго просыхает, чтобы деревца меньше подвергались повреждениям. А после оборачиваем стволы повыше. Это делается на случай, если непрошенные гости будут высокорослые или умеют становиться на задние лапы могут. Опытные садоводы советуют хорошую уловку: притоптать и полить водой снег, который мы подкидываем к деревьям. В этом случае грызуны не смогут приблизиться к стволам из-за ледяной корки.