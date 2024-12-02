Готовим сеянцы, черенкуем хвойные. Главные заботы дачников в декабре

Многие садоводы перед зимой подготавливают саженцы для посадки их методом «прикопки». То есть прикапывают черенки плодоносящих деревьев. Их необходимо регулярно проверять и поливать даже в первый зимний месяц.
Также в начале зимы нужно успеть заготовить сеянцы плодовых, намеченные для зимней прививки. Выкапываем их, не разрушая ком земли, аккуратно смываем землю, стараясь не повредить мелкие всасывающие корешки. А после связываем сеянцы в пучки и размещаем в подвале во влажном песке. Не забывайте подписать каждый заготовленный пучок сеянцев, указав название сорта.
Также в первый месяц зимы можно высадить взрослые деревья-крупномеры. Вернее, пересадить уже растущие деревья в другое место, если в том появилась надобность. Декабрь считается идеальным временем для их приживаемости, так как вегетационные процессы в растениях в это время замедленны.
Время зимнего черенкования хвойных тоже настает в декабре. Можно оставить это на весну, но зимой и времени свободного больше, да и результат дела будет успешнее.
Зимой сады подвергаются нашествиям грызунов — голод не тетка, как в народе говорят. Молодые садовые деревца становятся лакомым угощением для них. Штамбы подростков и молодых кустарников лучше оградить от нападок вредителей, обернув рубероидом, газетами, старыми колготками и прочим. Сегодня в продаже есть садовые бинты и сетки, которые годятся для таких целей.
Материал подойдет любой, главное не брать тот, что сильно намокает и долго просыхает, чтобы деревца меньше подвергались повреждениям. А после оборачиваем стволы повыше. Это делается на случай, если непрошенные гости будут высокорослые или умеют становиться на задние лапы могут. Опытные садоводы советуют хорошую уловку: притоптать и полить водой снег, который мы подкидываем к деревьям. В этом случае грызуны не смогут приблизиться к стволам из-за ледяной корки.