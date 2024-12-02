Гортензия: выращивание в открытом грунте или в горшке в домашних условиях

«Проблем при выращивании гортензий несколько, укажу только основные. Самое главное — это реальный сбор информации о том, какие гортензии можно выращивать у вас в регионе, и не гнаться за красивыми картинками в каталогах и на сайтах. Также необходимо тщательно подыскивать место посадки (полутенистое, безветренное). Необходимо не переливать и не пересушивать гортензии, на дне посадочной ямы обязательно должен быть дренаж. И, конечно, обрезка и подготовка гортензий к зимовке. Если у гортензии метельчатой достаточно обрезать соцветия и на ⅓ длины укоротить основные побеги, вырезать тонкие и слабые, то у гортензии древовидной срезаются все побеги до двух или трех почек от земли. И под зиму гортензии обязательно поливают», — поделилась эксперт Галина Гордеева.