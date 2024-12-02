Гортензия: выращивание в открытом грунте или в горшке в домашних условиях

Гортензии символизируют преданность, чистоту и любовь. Их пышные соцветия мгновенно создают в саду атмосферу романтики и нежности. Разнообразие форм и размеров изысканных цветов и необычная фактура лепестков у каждого вида гортензий, а также интересная текстура листьев и коры делают их объектом восхищения для многих садоводов по всему миру. Именно поэтому эта декоративная культура прекрасно смотрится как в одиночных посадках, так и в различных вариациях с другими цветущими растениями. В этой статье подробно расскажем про культивирование гортензии в нашей стране, а также вместе с экспертом дадим полезные рекомендации по уходу за цветущим кустарником.
Что важно знать о гортензии
Эта декоративная культура своей совершенной красотой сможет удивить любого человека и даже ландшафтного дизайнера, коллекционера растений и профессионального ботаника. В таблице ниже собрали для вас интересные факты про гортензию.
|Название
|Родовое название гортензии (Hydrangea) с древнегреческого языка переводится как «сосуд с водой». Такое название растение получило, возможно, из-за формы своих семенных коробочек, напоминающей кувшин, или своей любви к влаге
|Семейство растительной культуры
|Гортензиевые (Hydrangeaceae)
|Место происхождения гортензии
|Большинство видов гортензии (около 80) произрастает в Восточной Азии, включая Японию, Китай и Корею, а также в Северной и Южной Америке
|Естественный климат для декоративной культуры
|Субтропики
|Максимальная высота растения
|Метельчатая гортензия не превышает 3—3,5 м. Древовидная гортензия достигает высоты не более 1—2 м. Крупнолистная гортензия в благоприятных условиях вырастает до 2,5—3 м в высоту, но в России достигает только не более 1 м
|Соцветия
|Шаровидные или зонтичные соцветия гортензии, состоящие из множества мелких фактурных лепестков
|Листья
|Сердцевидные листья иногда светло-зеленого или темно-зеленого оттенка в зависимости от вида гортензии
|Окраска лепестков соцветий
|Цветовая палитра декоративной культуры весьма богата: от классического белого и нежно-розового до небесно-голубого, насыщенного фиолетового, пурпурного и ярко-салатового. Кроме того, в мире встречаются сорта гортензии с градиентными переходами, где сердцевина и края лепестков окрашены в разные тона
|Цветение культуры
|Гортензии расцветают весной и сохраняют цветение до глубокой осени
Виды и сорта гортензии с фото
Гортензия — настоящее украшение для любого сада. Эта классическая декоративная культура образует эффектные и пышные соцветия, состоящие из воздушных гроздей миниатюрных цветков.
Благодаря разнообразию интересных видов и сортов, а также уникальной способности менять окраску соцветий при помощи определенных химических элементов, цветущая культура позволяет создавать уникальные цветовые композиции.
Метельчатая
Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) — декоративный кустарник, активно вырастающий до 3—3,5 м в высоту, с крупными пирамидальными соцветиями. На сегодняшний день этот вид особенно популярен среди российских, американских, а также французских садоводов. В средней полосе России первые бутоны гортензий стремительно появляются в июне, а самый активный период цветения приходится на август. Характерной особенностью метельчатой гортензии считается смена окраски: изначально лепестки белые или с кремовым оттенком, а затем, ближе к осени, приобретают розовые или желтые тона, а к завершению сезона становятся светло-зеленоватыми или светло-коричневатыми. Эта эффектно цветущая культура хорошо переносит умеренные морозы в нашей стране.
Самые интересные сорта метельчатой гортензии:
«Строберри Блоссом»;
«Мэджикал Везувио»;
«Силвер Доллар»;
«Литл Лайм»;
«Жемчужина Фестиваля»;
«Ванилла Фрейз»;
«Вимс Ред».
Древовидная
Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens) — неприхотливый декоративный кустарник с крупными насыщенно-зелеными листьями и в большинстве случаев с нежно-белыми крупными шаровидными соцветиями. Эта декоративная культура может достигать в благоприятных условиях 1—2 м в высоту. Единственная из гортензий, спокойно переносящая прямые солнечные лучи в саду и устойчивые морозы под защитным укрытием.
Список самых популярных сортов древовидной гортензии:
«Белла Рагацца Бланчетта»;
«Мэджикал Пинкербелл»;
«Инкредибл»;
«Голден Аннабель»;
«Кандибелле Сорбет»;
«Белла Рагацца Мувет»;
«Пинк Аннабель».
Крупнолистная
Гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla) — декоративный кустарник с эффектными шапками ярких соцветий. В благоприятном климате она может достигать высоты в 2,5—3 м, но стоит учитывать что в средней полосе России вырастает только до 1 м. Листья у крупнолистной гортензии широкие, овальной формы, насыщенно-зеленые в весенне-летний период, а к осеннему периоду приобретают красноватый оттенок. Цветение этого вида гортензии происходит на побегах предыдущего года. Соцветия имеют округлую форму, собраны в зонтичные щитки, а их окраска варьируется от белого и нежно-розового до лилового, ярко-красного и голубовато-синего и даже насыщенно-фиолетового. Цветет декоративная культура с конца июня до начала августа. А также крупнолистная гортензия выносливо переносит устойчивые морозы под защитным укрытием всю зиму.
Далее представлены самые лучшие сорта крупнолистной гортензии:
«Таубе»;
«Хорнли»;
«Никко Блу»;
«Хот Ред»;
«Эндлесс Саммер»;
«Праздник»;
«Индиго»;
«Мисс Саори».
Как посадить гортензию в открытый грунт
В этом разделе вы найдете детальную инструкцию, как вырастить декоративную культуру: от правильного выбора саженца гортензии до высадки на постоянное место в саду.
1. Выберите саженец гортензии
Советуем приобрести саженец декоративной культуры в специальных садовых магазинах или в питомниках. Обязательно обратите внимание на корневую систему. Очень важно, чтобы корни растения были достаточно развиты, без признаков гнили (обращайте внимание на запах), пересыхания и явных повреждений.
Саженец гортензии в целом должен выглядеть здоровым и живым, не имеющим видимых признаков болезней, а также иметь целостность коры и побегов.
2. Определите время посадки
Советуем сажать гортензию весной или летом, только когда почва теплая и влажная, потому что декоративный кустарник очень долго и трудно приживается. Осенняя посадка гортензии нежелательна, особенно в северных регионах страны, так как кустарник может не успеть адаптироваться к новым условиям и погибнуть зимой. Низкая приживаемость осенью обусловлена недостаточным периодом вегетации для формирования здоровой и полноценной корневой системы гортензии.
Оптимальный срок для посадки гортензии весной в большинстве регионов России — середина мая. За летний период декоративное растение успеет нарастить мощную корневую систему и окрепнуть перед суровой зимой.
3. Выберите место посадки
Стоит учитывать, что естественное местоположение развития большинства сортов этой цветущей культуры — полутенистые места на опушках лесов или полянах, где мощные деревья защищают гортензии от палящего солнца. А богатая гумусом лесная земля обеспечивает достаточным количеством питательных веществ и влагой для длительного цветения кустарников.
Поэтому если вы хотите благополучно культивировать гортензии и наслаждаться эффектными соцветиями в своем саду, то вам следует создать для них похожие природные условия.
«Участок для гортензий лучше выбирать полутенистый, чтобы после обеда на нем была ажурная тень. Гортензию метельчатую и древовидную лучше высаживать между деревьями и кустарниками. В условиях Сибири эти виды наиболее оптимальны для выращивания. Гортензии не переносят сильных ветров, поэтому заветренное место — это основное условие для места под посадку гортензий», — делится своим опытом Галина Гордеева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ аграрных проблем Хакасии.
4. Подготовьте почву
«Гортензия — это кустарник, обладающий обильным и продолжительным цветением крупных соцветий. Участок, отведенный под посадку гортензий, хорошо перекапывают, добавляя в него перегной, торф и суперфосфат. Далее этот участок нужно хорошо вскопать заблаговременно, примерно за неделю или две. Гортензии любят рыхлую, водо- и воздухопроницаемую почву со слабокислой реакцией. На щелочных почвах гортензии не приживаются. Землю можно подкислить раствором лимонной кислоты (развести 1 чайную ложку порошка лимонной кислоты в 10 л воды) или сульфатом железа», — объясняет эксперт Галина Гордеева.
5. Посадите гортензию
Это растение, которое со временем сильно разрастается в диаметре. Поэтому расстояние между кустами при посадке должно быть просторным. Для живой изгороди достаточно 70—80 см, а для одиночных посадок рекомендуем от 1,5 до 3 м. Размер посадочной ямы для гортензий подбирается индивидуально под каждый молодой саженец. В среднем посадочное место должно быть около 40—50 см глубиной и диаметром.
После размещения саженца гортензии в центре ямы (на дне ямы должен быть дренаж — керамзит или битый кирпич) его аккуратно засыпают питательной смесью, обязательно следите, чтобы корневая шейка растения оставалась на уровне почвы или чуть выше. Далее землю вокруг саженца слегка уплотняют ладонями.
Обильный полив и мульчирование завершают процесс посадки, обеспечивая благоприятные условия для приживаемости гортензии на новом месте.
Уход и правила выращивания гортензии после посадки
Еще одним неоспоримым преимуществом этой цветущей культуры считается ее неприхотливость и способность выдерживать различные природные условия. Далее подробно рассмотрим все характерные детали ухода за гортензией.
Полив
«Гортензии очень любят воду, поэтому если после посадки стоит солнечная и сухая погода (температура выше +16…+18 °C), то декоративную культуру необходимо увлажнять каждый день в течение двух недель. Затем поливы сокращают до одного в 10 дней, но обильного, а именно по два ведра на куст. Необходимо обращать внимание на погодные условия и в зависимости от них регулировать полив», — поясняет эксперт Галина Гордеева.
Подкормка и удобрения
«Если при посадке гортензии в почву вносились необходимые фосфорно-калийные удобрения, перегной, торф, то в течение двух или трех лет ничего вносить в почву не надо (обращайте внимание на общее состояние гортензии). В последующие годы в весенний период необходимо вносить азотные удобрения, а во время бутонизации — фосфорно-калийные. После цветения также можно подкормить гортензию суперфосфатом для лучшей закладки молодых почек для более эффектного и обильного цветения на следующий год», — поделилась своими знаниями эксперт Галина Гордеева.
Обрезка
Санитарная обрезка (осенью) подразумевает аккуратное удаление старых, сухих и слабых побегов, а также отцветших бутонов гортензий. А формирующая направлена на регулирование густоты кроны многолетнего кустарника и формирование определенных скелетных ветвей.
Подготовка к зиме
Чтобы эффективно помочь подготовиться к зимнему периоду растущим саженцам, следует аккуратно присыпать почву гортензии мелкой мульчей из коры лиственницы, это обеспечит дополнительный слой защиты от сильного промерзания земли.
А также настоятельно советуем всегда укрывать защитным материалом все виды гортензии на зиму, особенно в северных регионах страны, так как у молодой декоративной культуры будет больше шансов адаптироваться к суровым погодным условиям, не замерзнуть и не погибнуть.
Защита от болезней и вредителей
«Гортензии болеют редко, их состояние напрямую зависит от условий выращивания в саду. Из возможных, наиболее часто встречающихся заболеваний — мучнистая роса. Действенным методом борьбы считается тщательная обработка бордоской жидкостью (80 г на 10 л воды) или “Фундазолом” (20 г на 10 л воды). Из вредителей гортензия может повреждаться тлей. Проведенная вовремя обработка любым инсектицидным препаратом или настойкой чеснока поможет избавиться от этого вредителя», — объяснила эксперт Галина Гордеева.
Размножение гортензии
Эксперт Галина Гордеева советует ознакомиться со следующей информацией:
— Размножаются гортензии как вегетативно, так и семенами. В зависимости от целей культивирования можно применить способ отводков, пригнув побеги к земле и присыпав сверху. Для получения большего количества растений применяют укоренение черенков гортензии. Срезанные зеленые черенки ставятся в фильтрованную воду со стимулятором корнеобразования, затем, после образования здоровых корней, высаживаются в грунт. А выращивание из семян дает возможность получить наибольшее количество материала. Семенные экземпляры сажают в контейнер с легкой почвой (торф + песок), закрывают пленкой до появления всходов. Затем на стадии трех или четырех листьев молодые растения аккуратно рассаживаются в грунт.
Особенности выращивания гортензии в горшке в домашних условиях
Далее представлены основные нюансы культивирования растения в помещении.
Выбор горшка. Для гортензии лучше выбрать широкий и неглубокий горшок, так как у растения поверхностная корневая система. Важно также наличие крупных дренажных отверстий на дне горшка для отвода лишней влаги.
Грунт для гортензий. Советуем приобрести слабокислую землю для цветущих растений в садовом магазине.
Освещение в помещении. Гортензия предпочитает яркий, но рассеянный солнечный свет. Но в зимний период советуем добавить подсветку специальными фитолампами.
Благоприятная температура для развития. Наилучшей температурой для гортензии считается +17…+23 °C в домашних условиях.
Полив. Советуем регулярно и обильно увлажнять культуру, особенно летом в период цветения, а в остальное время только умеренно поливать. Стоит учитывать, что вода для гортензии должна быть фильтрованной или отстоянной и комнатной температуры.
Внесение удобрений. В период активного роста рекомендуем использовать специальные удобрения (строго по инструкции), предназначенные для цветущих растений, которые предпочитают слабокислую почву. А в зимний период цветущая культура в подкормках не нуждается.
Миниатюрные сорта гортензии для комнатного выращивания:
Rembrandt Elegant Rosa;
Rembrandt Dolce Chic;
Rembrandt Vibrant Verde;
Rembrandt Rosso Glory.
Основные проблемы при выращивании гортензии
Это достаточно выносливое и устойчивое растение, однако для сохранения эффектного вида необходимо правильно создать оптимальные условия выращивания.
«Проблем при выращивании гортензий несколько, укажу только основные. Самое главное — это реальный сбор информации о том, какие гортензии можно выращивать у вас в регионе, и не гнаться за красивыми картинками в каталогах и на сайтах. Также необходимо тщательно подыскивать место посадки (полутенистое, безветренное). Необходимо не переливать и не пересушивать гортензии, на дне посадочной ямы обязательно должен быть дренаж. И, конечно, обрезка и подготовка гортензий к зимовке. Если у гортензии метельчатой достаточно обрезать соцветия и на ⅓ длины укоротить основные побеги, вырезать тонкие и слабые, то у гортензии древовидной срезаются все побеги до двух или трех почек от земли. И под зиму гортензии обязательно поливают», — поделилась эксперт Галина Гордеева.
|Длительное отсутствие цветения
|Причины: недостаток питательных веществ в почве, неправильная обрезка ветвей гортензии, отсутствие ухода за культурой.
Решение: рекомендуем использовать различные комплексные удобрения, создайте плодородную слабокислую почву для гортензии, весной вносите азотные подкормки для активного роста, а во время бутонизации — фосфорно-калийные. Обязательно проводите санитарную и формирующую обрезку для определенного вида гортензии. Наладьте уход за цветущим растением, не забывайте рыхлить, мульчировать почву и своевременно увлажнять
|Листья гортензии бледнеют и начинают опадать
|Причина: различные заболевания (ржавчина, корневая гниль, хлороз, мучнистая роса и т. д.).
Решение: тщательная обработка кустарника специальными химическими препаратами (строго по инструкции производителя)
|На листьях отчетливо видны различные насекомые
|Причина: нашествие насекомых-вредителей.
Решение: первоначально нужно определить вид насекомых, далее тщательно и многократно обработать кустарник мыльным раствором, специальными химическими препаратами (строго по инструкции производителя)
Памятка садоводам по уходу за гортензией в открытом грунте и дома в горшке
Далее представлен список рекомендаций, который поможет вам вырастить этот уникальный цветок в вашем саду:
1. Из всего разнообразия видов и сортов гортензии лучше выбирайте именно те саженцы растения, которые больше всего подходят для вашего региона проживания.
2. При покупке растения обращайте внимание на вид саженца. Экземпляр гортензии должен выглядеть живым и быть с хорошей корневой системой, не иметь видимых признаков болезней и запаха гнили.
3. Советуем сажать культуру только весной или летом, а именно когда почва прогреется, так как гортензия очень долго адаптируется к новому месту.
4. Для посадки растения выбирайте полутенистые и безветренные места на садовом участке.
5. Обязательно создайте для гортензии рыхлый, водо- и воздухопроницаемый слабокислый грунт для активного роста корневой системы.
6. Важно регулярно и обильно поливать гортензию, чтобы культура эффектно цвела и развивалась каждый сезон. Необходимо поддерживать постоянную умеренную влажность почвы на всей глубине залегания корней.
7. Для того чтобы культивировать гортензию в домашних условиях, следует выбрать миниатюрные сорта растения и создать благоприятные условия в помещении: выбрать широкий и неглубокий горшок, обильно поливать и подкармливать культуру во время цветения (летом), а также зимой установить дополнительное освещение с помощью фитоламп.
Эксперт: Галина Гордеева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ аграрных проблем Хакасии