Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян этой зимой

До того Вильфанд сообщил, что во всех российских регионах в декабре ожидается погода теплее нормы. По его словам, аномальное тепло будет в европейской части страны, в Северо-Западном федеральном округе, Центральном федеральном округе, в Приволжском федеральном округе, на Урале, а также на большей части Сибирского федерального округа и в Дальневосточном федеральном округе.