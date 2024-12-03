Дачников предупредили об угрозе «зимних» штрафов

Эти же нормы предусматривают административную ответственность за неправильную эксплуатацию печей для отопления, предупредила юрист. Согласно пункту 80 указанных правил, запрещается оставлять печи, которые топятся, без присмотра или поручать надзор за ними детям. Недопустимо также располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе. Запрещено применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.